https://news.day.az/politics/1872452.html Посол Китая обозначила перспективы сотрудничества с Азербайджаном Всеобъемлющее стратегическое партнерство между Китаем и Азербайджаном открывает широкие перспективы для расширения взаимодействия в различных сферах. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в пятницу заявила чрезвычайный и полномочный посол КНР в Азербайджане Лу Мэй на брифинге в Баку.

Посол Китая обозначила перспективы сотрудничества с Азербайджаном

Политика, 6 ноября 2026 11:14 (UTC +04:00) 227
Посол Китая обозначила перспективы сотрудничества с Азербайджаном

Всеобъемлющее стратегическое партнерство между Китаем и Азербайджаном открывает широкие перспективы для расширения взаимодействия в различных сферах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в пятницу заявила чрезвычайный и полномочный посол КНР в Азербайджане Лу Мэй на брифинге в Баку.

Лу Мэй отметила, что китайская сторона готова совместно с Азербайджаном использовать 35-летие установления дипломатических отношений в качестве возможности для углубления двусторонних связей, реализации договоренностей, достигнутых лидерами двух государств, и развития традиций взаимной поддержки и дружбы.

Она подчеркнула, что Пекин заинтересован в дальнейшем расширении сотрудничества с Баку, в том числе в использовании новых возможностей, связанных с модернизацией и экономическим развитием обеих стран.

По словам посла, совместные усилия будут направлены на придание дополнительного импульса всеобъемлющему стратегическому партнерству и достижение новых результатов в двусторонних отношениях.

Отметим, что в Баку проходит брифинг, посвященный итогам Пятого пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва и последним тенденциям развития китайско-азербайджанских отношений.

Мероприятие организовано посольством КНР в Азербайджане.

Пятый пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва имеет важное значение для определения стратегических направлений социально-экономического развития страны. Его итоги представляют интерес и для международных партнеров Китая на фоне продолжающегося расширения экономических и политических связей Пекина с различными странами.

Азербайджан и Китай в последние годы активизировали взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной, транспортной и энергетической сферах. Особое значение для двусторонней повестки имеет развитие транспортной взаимосвязанности, в том числе в рамках Среднего коридора, который обеспечивает выход Китая на рынки Европы через Центральную Азию и Южный Кавказ.

Брифинг проходит на фоне укрепления стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем и расширения сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс, один путь".

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