Расширяется сфера применения механизма «ƏDV geri al»

Предлагается внедрить механизм возврата физическим лицам - потребителям 0,9% от стоимости товаров (работ, услуг), приобретенных исключительно в безналичном порядке у плательщиков упрощенного налога и налога на доходы/прибыль (за исключением налогоплательщиков, зарегистрированных в качестве плательщиков НДС).

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс.

Механизм будет распространяться на товары (работы, услуги), реализуемые в тех же сферах деятельности, в которых применяется возврат НДС, предусмотренный статьей 165.5 Налогового кодекса, при условии выдачи чека контрольно-кассового аппарата, соответствующего требованиям статьи 50.8 Налогового кодекса.

При этом механизм не будет применяться к реализации товаров (работ, услуг), освобожденных от налогообложения.