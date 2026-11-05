Министр экономики Баварии найден мертвым

Лидер немецкой партии "Свободные избиратели" (FW), министр экономики Баварии Хуберт Айвангер найден мёртвым в одном из отелей Берлина.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило издание Bild со ссылкой на источники в правительстве Баварии и берлинской полиции.

По данным издания, в среду в Берлине состоялось открытие представительства партии "Свободные избиратели". Однако 55-летний Айвангер из-за недомогания не участвовал в мероприятии и остался в отеле Neuer Fritz в центре города.

Отметим, что партия "Свободные избиратели" вместе с Христианско-социальным союзом формирует коалиционное правительство Баварии. Айвангер также занимал пост заместителя Премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера.

Причина его смерти пока неизвестна.

По информации Bild, семья политика уведомлена о произошедшем. Айвангер не состоял в официальном браке, но жил с политиком Таней Швайгер. У них двое детей.