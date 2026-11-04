В Азербайджане повысят выплаты по больничному

Увеличивается размер выплаты по временной утрате трудоспособности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, это предусмотрено законопроектом "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год", который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно проекту, средний дневной заработок, учитываемый при выплате пособия по временной утрате трудоспособности, составит 53 маната 50 гяпиков.

Отметим, что в 2026 году этот показатель составлял 50 манатов 80 гяпиков.