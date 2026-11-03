Иранский кризис и интересы Азербайджана - АКТУАЛЬНО от Фарида Бахшалиева

Автор: Фарид Бахшалиев, политический обозреватель

События вокруг Ирана вновь показали, насколько быстро региональное противостояние может превратиться в проблему международного масштаба. Еще недавно основное внимание было сосредоточено на попытках Вашингтона и Тегерана найти формулу прекращения военного конфликта. Однако новые удары по иранским объектам, сообщения о взрывах на острове Кешм и сохраняющаяся напряженность вокруг Ормузского пролива свидетельствуют о том, что говорить о полноценном переходе к дипломатическому урегулированию пока преждевременно.

При этом происходящее важно рассматривать не только через призму отношений США и Ирана. География нынешнего кризиса такова, что его последствия затрагивают интересы государств Персидского залива, международные энергетические рынки, транспортные коммуникации и, что особенно важно, безопасность всего прилегающего региона.

Для Азербайджана, имеющего непосредственную границу с Ираном и играющего самостоятельную роль на Южном Кавказе, эти процессы требуют особого внимания. Показательно, что даже на фоне дипломатических контактов военное измерение конфликта никуда не исчезло. 3 ноября агентство Reuters сообщило об ограниченных ударах США по объектам на иранском острове Кешм в Ормузском проливе. Американские официальные лица объяснили эти действия необходимостью противодействия угрозам со стороны иранских сил, использовавших средства противовоздушной обороны против американских объектов. При этом в Вашингтоне подчеркнули, что речь не идет о возобновлении полномасштабных боевых операций. Иранские государственные СМИ, в свою очередь, сообщили о нескольких взрывах на острове.

Именно эта оговорка имеет принципиальное значение. Вашингтон пока не демонстрирует намерения официально возвращаться к масштабной военной кампании, однако одновременно оставляет за собой возможность применять силу для защиты своих интересов и обеспечения безопасности судоходства. Такая модель противостояния создает крайне неустойчивую ситуацию: даже ограниченный военный эпизод способен вновь поставить под угрозу дипломатические усилия и вызвать ответные действия.

Между тем переговорный процесс не остановлен. По информации Reuters от 2 ноября, контакты между Ираном и США при посредничестве Катара продолжаются. Несколько дней консультаций завершились без прорыва, однако стороны продолжили обсуждать предложения по прекращению войны. Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи заявил, что консультации через посредников идут интенсивно, а дальнейшее развитие ситуации зависит от позиции Вашингтона. Дональд Трамп, со своей стороны, также допускал возможность заключения соглашения.

Однако за дипломатическими заявлениями сохраняется принципиальное противоречие. Иран добивается прекращения американской морской блокады, восстановления полноценного судоходства через Ормузский пролив и изменения санкционного режима. Вашингтон, в свою очередь, заинтересован в гарантиях безопасности судоходства и урегулировании вопросов, связанных с региональной военной активностью Тегерана и его ядерной программой. Пока эти позиции не сближены настолько, чтобы говорить о надежной основе долгосрочного соглашения.

И здесь возникает вопрос, последствия которого выходят далеко за пределы отношений двух государств: насколько долго мировая экономика способна выдерживать нарушение привычных энергетических маршрутов?

Ормузский пролив - одна из важнейших артерий мировой торговли энергоносителями. Его значение определяется не только объемами проходящей через него нефти, но и тем, насколько критична эта морская коммуникация для поставок сжиженного природного газа и стабильности энергетических рынков. Любое продолжительное нарушение судоходства в этом районе неизбежно отражается на стоимости перевозок, страховании грузов, ценах на сырье и ожиданиях инвесторов.

Масштаб последствий уже проявляется в оценках самих представителей энергетической отрасли. По данным Reuters от 2 ноября, генеральный директор ADNOC Султан Аль-Джабер заявил, что с момента нарушения судоходства через Ормузский пролив из мировых запасов было изъято почти 1 миллиард баррелей нефти. По его словам, в отдельных регионах запасы дизельного топлива достигли минимальных за 35 лет уровней для этого времени года, а на рынке сжиженного природного газа сформировался дефицит, оцениваемый в 600 миллиардов кубических футов.

Это уже не просто вопрос колебаний нефтяных котировок. Речь идет об устойчивости глобальной системы снабжения, последствия нарушения которой способны ощущаться даже в государствах, непосредственно не вовлеченных в конфликт.

Для Азербайджана здесь открывается сразу несколько измерений проблемы. Первое - энергетическое. Страна является производителем и экспортером нефти и природного газа, а потому изменения мировой конъюнктуры непосредственно затрагивают ее экономические интересы. Рост мировых цен на энергоносители может создавать дополнительные доходные возможности, однако было бы ошибкой рассматривать любую эскалацию на Ближнем Востоке исключительно как экономическое преимущество.

Азербайджан заинтересован не просто в высоких ценах на нефть, а в стабильности рынков, предсказуемости поставок и надежности международных энергетических маршрутов. В условиях, когда крупнейшие морские коммуникации оказываются под угрозой, значение альтернативных маршрутов и поставщиков возрастает. Это объективно повышает стратегическую значимость азербайджанской энергетической инфраструктуры и Южного газового коридора.

Но энергетика - лишь одна сторона вопроса. Не менее важным остается географический фактор. Азербайджан граничит с Ираном, а значит, развитие конфликта непосредственно у южных рубежей страны создает дополнительные требования к обеспечению национальной безопасности. В подобной ситуации особое значение приобретают надежная охрана государственной границы, контроль за трансграничными перемещениями и предотвращение любых попыток использовать региональную нестабильность в противоправных целях.

Не случайно 2 ноября Государственная пограничная служба Азербайджана сообщила об инциденте на участке ответственности Гёйтепинского пограничного отряда. Группа нарушителей пыталась пересечь государственную границу со стороны Ирана. Один из них оказал вооруженное сопротивление пограничникам и был нейтрализован. Иранская сторона была проинформирована о произошедшем по линии пограничных представителей, по факту возбуждено уголовное дело.

Разумеется, этот эпизод нельзя рассматривать в связке с американо-иранским противостоянием. Однако он еще раз напоминает, что охрана государственной границы остается самостоятельной и крайне важной задачей, особенно в условиях повышенной региональной напряженности.

Для Баку принципиально важно, чтобы происходящее вокруг Ирана не создавало угроз для безопасности Азербайджана и не становилось поводом для вмешательства в его внутренние дела. Азербайджан не заинтересован в расширении военного противостояния, появлении новых очагов нестабильности у своих границ или превращении Южного Кавказа в дополнительную площадку геополитического соперничества.

При этом было бы неверно рассматривать Азербайджан исключительно как государство, вынужденное реагировать на происходящее вокруг него. За последние годы страна укрепила свои позиции в региональной политике, энергетике и международной транспортной системе. Ее географическое положение, инфраструктурные возможности и конструктивные отношения с различными центрами силы позволяют Баку проводить самостоятельную внешнюю политику, исходя прежде всего из собственных национальных интересов.

Именно поэтому в нынешних обстоятельствах особенно важно не допустить переноса ближневосточного противостояния на Южный Кавказ. Региону, который только начинает переходить от многолетнего конфликта к новым возможностям сотрудничества и экономической связанности, совершенно не нужны дополнительные линии разделения. Любая эскалация вокруг Ирана способна осложнить развитие транспортных проектов, повысить региональные риски и создать новые препятствия для реализации экономического потенциала Южного Кавказа.

Есть и еще один аспект, который нельзя упускать из виду. Военное давление само по себе не гарантирует достижения политических целей. История международных конфликтов показывает, что даже значительное военное превосходство не всегда позволяет добиться устойчивого политического результата. Для Вашингтона вопрос заключается не только в способности наносить удары по иранским объектам, но и в том, каким образом завершить противостояние, не допустив его превращения в затяжной региональный конфликт.

Для Тегерана, в свою очередь, принципиальное значение имеет сохранение государственных институтов, безопасности страны и возможности самостоятельно определять свою внешнюю и внутреннюю политику. Но и здесь очевидно, что продолжение конфронтации сопряжено с серьезными экономическими и политическими издержками.

В конечном счете, устойчивое урегулирование невозможно построить исключительно на взаимных угрозах. Оно предполагает наличие договоренностей, которые учитывают законные интересы сторон, обеспечивают безопасность международного судоходства и исключают дальнейшее расширение военного противостояния.

Для Азербайджана наиболее важным результатом стало бы именно такое развитие событий. Баку необходимы стабильная южная граница, предсказуемая обстановка в соседнем государстве, надежные энергетические рынки и условия для дальнейшего укрепления региональных транспортных связей. Все это напрямую связано с долгосрочными экономическими и стратегическими интересами страны.

Нынешний кризис еще раз продемонстрировал, что геополитические потрясения больше не остаются в пределах тех территорий, где они начинаются. Решения, принимаемые в Вашингтоне и Тегеране, способны влиять на энергетические рынки, международную торговлю и безопасность государств, которые не являются участниками конфликта.

Поэтому для Баку сегодня важно не только внимательно следить за развитием событий, но и сохранять последовательность собственной политики. Азербайджан исходит из простого, но принципиального понимания: безопасность страны, неприкосновенность ее границ и защита национальных интересов которые не могут становиться предметом чужого геополитического торга.

Иранский кризис - это серьезное испытание для всего региона. Но одновременно он еще раз показывает, насколько важны для Азербайджана самостоятельность внешнеполитического курса, укрепление национальной безопасности и способность использовать собственные стратегические преимущества в условиях меняющегося мирового порядка.