https://news.day.az/society/1871451.html В Азербайджане выявили нарушения в 24 аптеках В октябре 2026 года Центр аналитической экспертизы при Министерстве здравоохранения провел проверки в 80 аптеках. Как сообщили Day.Az в Центре аналитической экспертизы, 9 проверок прошли в Баку, еще 71 - в аптеках других городов и районов страны. Отмечается, что 79 проверок были плановыми, одна - внеплановой.
В Азербайджане выявили нарушения в 24 аптеках
В октябре 2026 года Центр аналитической экспертизы при Министерстве здравоохранения провел проверки в 80 аптеках.
Как сообщили Day.Az в Центре аналитической экспертизы, 9 проверок прошли в Баку, еще 71 - в аптеках других городов и районов страны.
Отмечается, что 79 проверок были плановыми, одна - внеплановой.
По результатам проверок в 24 аптеках выявлены различные нарушения. В связи с этим составлены соответствующие административные протоколы по статьям 215.4, 221.1, 452.1, 452.2 и 452.3 Кодекса об административных проступках Азербайджанской Республики.
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