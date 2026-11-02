В Азербайджане выявили нарушения в 24 аптеках

В октябре 2026 года Центр аналитической экспертизы при Министерстве здравоохранения провел проверки в 80 аптеках.

Как сообщили Day.Az в Центре аналитической экспертизы, 9 проверок прошли в Баку, еще 71 - в аптеках других городов и районов страны.

Отмечается, что 79 проверок были плановыми, одна - внеплановой.

По результатам проверок в 24 аптеках выявлены различные нарушения. В связи с этим составлены соответствующие административные протоколы по статьям 215.4, 221.1, 452.1, 452.2 и 452.3 Кодекса об административных проступках Азербайджанской Республики.