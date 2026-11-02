В Баку раскрыта схема взяток с участием сотрудников налоговой службы

Уголовное дело в отношении должностных лиц Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана, подозреваемых в получении взяток за отказ от проведения налоговых проверок, направлено в суд.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Генеральную прокуратуру, расследование было начато на основании информации, поступившей из Государственной налоговой службы, о незаконных действиях ее должностных лиц. Уголовное дело расследовалось Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре.

В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий возникли обоснованные подозрения в том, что в мае 2026 года заместитель начальника Главного управления оперативного налогового контроля и организации учета по Баку Эльдениз Ахмедов, заместитель начальника Управления закрепления по территориям Рустам Мирзоев и начальник четвертого отдела этого управления Кянан Мамедов получили в общей сложности 200 тысяч манатов от ряда предпринимателей, работавших в одном из торговых центров столицы.

По версии следствия, деньги передавались за неприменение штрафов, отказ от проведения налоговых проверок и решение других подобных вопросов в интересах предпринимателей.

На основании собранных доказательств Эльденизу Ахмедову, Рустаму Мирзоеву и Кянану Мамедову предъявлены обвинения по статьям 311.3.1 и 311.3.3 Уголовного кодекса (получение взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору).

По ходатайству следственного органа и представлению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением Бинагадинского районного суда в отношении всех троих избрана мера пресечения в виде ареста.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям.