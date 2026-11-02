https://news.day.az/world/1871304.html Бизнес-джет потерпел крушение во Флориде, есть погибшие - ВИДЕО 9 человек погибли в результате крушения бизнес-джета Learjet 60 во Флориде. Как передает Day.Az, при крушении воздушное судно задело дерево и повредило линии электропередачи. На месте падения образовалась крупная воронка и вспыхнул пожар.
Бизнес-джет потерпел крушение во Флориде, есть погибшие - ВИДЕО
9 человек погибли в результате крушения бизнес-джета Learjet 60 во Флориде.
Как передает Day.Az, при крушении воздушное судно задело дерево и повредило линии электропередачи.
На месте падения образовалась крупная воронка и вспыхнул пожар.
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