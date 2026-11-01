https://news.day.az/society/1871258.html

На дорогах ухудшится видимость - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

На магистральных автомобильных дорогах Азербайджана 2 ноября ожидается ограничение видимости из-за тумана. Как сообщает Day.Az, об этом заявила Национальная гидрометеорологическая служба. В некоторых горных и предгорных районах из-за тумана видимость на магистральных автодорогах может снизиться до 500-1000 метров.