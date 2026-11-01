https://news.day.az/society/1871258.html На дорогах ухудшится видимость - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ На магистральных автомобильных дорогах Азербайджана 2 ноября ожидается ограничение видимости из-за тумана. Как сообщает Day.Az, об этом заявила Национальная гидрометеорологическая служба. В некоторых горных и предгорных районах из-за тумана видимость на магистральных автодорогах может снизиться до 500-1000 метров.
На дорогах ухудшится видимость - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
На магистральных автомобильных дорогах Азербайджана 2 ноября ожидается ограничение видимости из-за тумана.
Как сообщает Day.Az, об этом заявила Национальная гидрометеорологическая служба.
В некоторых горных и предгорных районах из-за тумана видимость на магистральных автодорогах может снизиться до 500-1000 метров.
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