Совет печати осудил нападение на журналиста в Баку

Председатель Совета печати Азербайджана Вугар Зифароглу осудил физическое нападение на корреспондента APA TV Сенана Бахрамли, которому препятствовали освещать пожар на деревянном рынке в Низаминском районе Баку, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Совета печати.

Зифароглу подчеркнул, что сбор и распространение общественно значимой информации с места происшествия входит в профессиональные обязанности журналиста. По его словам, применение силы, угрозы и оскорбления в отношении представителей СМИ нарушают не только права журналистов, но и свободу получения и распространения информации.

Он отметил, что никто не вправе силой вмешиваться в профессиональную деятельность журналиста, оскорблять его или повреждать техническое оборудование. Безопасность и порядок на месте происшествия должны обеспечиваться в рамках закона, при этом работа представителей СМИ не должна необоснованно ограничиваться.

Глава Совета печати призвал соответствующие органы всесторонне и объективно расследовать инцидент, дать правовую оценку действиям нападавшего и принять предусмотренные законодательством меры.