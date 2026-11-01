https://news.day.az/hitech/1871142.html В Китае запустили серийное производство робота-кентавра - ВИДЕО В Китае запустили серийное производство робота-кентавра. Как передает Day.Az, соответствующие видеозаписи распространились в социальных сетях. Китайская компания PHYMI представила робота-кентавра Sagi, оснащенного человеческим торсом, четырьмя колесами вместо ног и грузовым отсеком на спине.
В Китае запустили серийное производство робота-кентавра - ВИДЕО
В Китае запустили серийное производство робота-кентавра.
Как передает Day.Az, соответствующие видеозаписи распространились в социальных сетях.
Китайская компания PHYMI представила робота-кентавра Sagi, оснащенного человеческим торсом, четырьмя колесами вместо ног и грузовым отсеком на спине.
Пока робот перевозит груз в специальном контейнере, его руки остаются свободными, что позволяет одновременно выполнять дополнительные задачи.
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