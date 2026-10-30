"Кяпаз" побил рекорд посещаемости Кубка Азербайджана

Гянджинский "Кяпаз" установил новый рекорд посещаемости квалификационных раундов Бизон Кубка Азербайджана по футболу. Матч второго раунда против "Баку Спортинг", завершившийся победой хозяев со счетом 3:1, посетили 5000 зрителей.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, это лучший показатель за четыре сезона, в течение которых турнир проводится в нынешнем формате.

Предыдущий рекорд составлял 1500 зрителей. Впервые он был установлен в сезоне-2023/2024 на матче второго квалификационного раунда "Туран Товуз" - "Гейгель" (5:1), а год спустя повторен во встрече первого раунда "Шеки" - "Шамкир" (0:1).

Таким образом, "Кяпаз" превзошел прежнее достижение в 3,33 раза.

Всего 12 матчей второго квалификационного раунда нынешнего сезона посетили 6830 человек, что также стало рекордом этой стадии. Для сравнения, в сезоне-2023/2024 на 11 играх присутствовали 3955 зрителей, в сезоне-2024/2025 - 2780, а в сезоне-2025/2026 на 12 встречах - всего 2000.

Примечательно, что один матч "Кяпаза" собрал больше зрителей, чем остальные 11 встреч второго квалификационного раунда вместе взятые. Их общая аудитория составила 1830 человек.

С учетом первого квалификационного раунда, шесть матчей которого посетили 780 болельщиков, общая посещаемость нынешнего розыгрыша достигла 7610 человек.

Это еще один рекорд за последние четыре сезона. Ранее лучший показатель был зафиксирован в сезоне-2023/2024 - 5615 зрителей. В двух следующих розыгрышах посещаемость составляла 4560 и 2290 человек соответственно.

Посещаемость матчей второго квалификационного раунда: