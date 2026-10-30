https://news.day.az/sport/1870925.html "Кяпаз" побил рекорд посещаемости Кубка Азербайджана Гянджинский "Кяпаз" установил новый рекорд посещаемости квалификационных раундов Бизон Кубка Азербайджана по футболу. Матч второго раунда против "Баку Спортинг", завершившийся победой хозяев со счетом 3:1, посетили 5000 зрителей.

"Кяпаз" побил рекорд посещаемости Кубка Азербайджана

Спорт, 30 октября 2026 18:00 (UTC +04:00) 361
"Кяпаз" побил рекорд посещаемости Кубка Азербайджана

Гянджинский "Кяпаз" установил новый рекорд посещаемости квалификационных раундов Бизон Кубка Азербайджана по футболу. Матч второго раунда против "Баку Спортинг", завершившийся победой хозяев со счетом 3:1, посетили 5000 зрителей.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, это лучший показатель за четыре сезона, в течение которых турнир проводится в нынешнем формате.

Предыдущий рекорд составлял 1500 зрителей. Впервые он был установлен в сезоне-2023/2024 на матче второго квалификационного раунда "Туран Товуз" - "Гейгель" (5:1), а год спустя повторен во встрече первого раунда "Шеки" - "Шамкир" (0:1).

Таким образом, "Кяпаз" превзошел прежнее достижение в 3,33 раза.

Всего 12 матчей второго квалификационного раунда нынешнего сезона посетили 6830 человек, что также стало рекордом этой стадии. Для сравнения, в сезоне-2023/2024 на 11 играх присутствовали 3955 зрителей, в сезоне-2024/2025 - 2780, а в сезоне-2025/2026 на 12 встречах - всего 2000.

Примечательно, что один матч "Кяпаза" собрал больше зрителей, чем остальные 11 встреч второго квалификационного раунда вместе взятые. Их общая аудитория составила 1830 человек.

С учетом первого квалификационного раунда, шесть матчей которого посетили 780 болельщиков, общая посещаемость нынешнего розыгрыша достигла 7610 человек.

Это еще один рекорд за последние четыре сезона. Ранее лучший показатель был зафиксирован в сезоне-2023/2024 - 5615 зрителей. В двух следующих розыгрышах посещаемость составляла 4560 и 2290 человек соответственно.

Посещаемость матчей второго квалификационного раунда:

  • "Шимал" - "Араз-Нахчыван" - 50 зрителей

  • "Марафон" - "Загатала" - 300

  • "Имишли" - "Карадаг Локбатан" - 20

  • "Кюр-Араз" - "Сумгайыт" - 600

  • "Габала" - "Мингячевир" - 150

  • МОИК - "Шахдаг Гусар" - 100

  • "Ханкенди" - "Гянджабасар" - 20

  • "Хайперс" - "Шамахы" - 300

  • "Шафа" - "Агстафа Генджлери" - 50

  • "Зангезур" - "Карван-Евлах" - 40

  • "Сабаил" - "Зиря" - 200

  • "Кяпаз" - "Баку Спортинг" - 5000

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В Азербайджане усилят требования к выдаче бытовых кредитов 29 октября 17:18 (UTC+04), Экономика 1 354
Баку не нужны непрошенные советы – Расим Мусабеков для Day.Az 29 октября 17:15 (UTC+04), Политика 9 146
В ЦБА оценили инфляционные риски в Азербайджане 29 октября 17:02 (UTC+04), Экономика 1 311
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Азербайджан нарастил экспорт ненефтяной продукции 29 октября 16:44 (UTC+04), Экономика 1 349
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Председатель ЦБА оценил риски роста проблемных кредитов 29 октября 16:09 (UTC+04), Экономика 1 336
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