"Кяпаз" побил рекорд посещаемости Кубка Азербайджана
Гянджинский "Кяпаз" установил новый рекорд посещаемости квалификационных раундов Бизон Кубка Азербайджана по футболу. Матч второго раунда против "Баку Спортинг", завершившийся победой хозяев со счетом 3:1, посетили 5000 зрителей.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, это лучший показатель за четыре сезона, в течение которых турнир проводится в нынешнем формате.
Предыдущий рекорд составлял 1500 зрителей. Впервые он был установлен в сезоне-2023/2024 на матче второго квалификационного раунда "Туран Товуз" - "Гейгель" (5:1), а год спустя повторен во встрече первого раунда "Шеки" - "Шамкир" (0:1).
Таким образом, "Кяпаз" превзошел прежнее достижение в 3,33 раза.
Всего 12 матчей второго квалификационного раунда нынешнего сезона посетили 6830 человек, что также стало рекордом этой стадии. Для сравнения, в сезоне-2023/2024 на 11 играх присутствовали 3955 зрителей, в сезоне-2024/2025 - 2780, а в сезоне-2025/2026 на 12 встречах - всего 2000.
Примечательно, что один матч "Кяпаза" собрал больше зрителей, чем остальные 11 встреч второго квалификационного раунда вместе взятые. Их общая аудитория составила 1830 человек.
С учетом первого квалификационного раунда, шесть матчей которого посетили 780 болельщиков, общая посещаемость нынешнего розыгрыша достигла 7610 человек.
Это еще один рекорд за последние четыре сезона. Ранее лучший показатель был зафиксирован в сезоне-2023/2024 - 5615 зрителей. В двух следующих розыгрышах посещаемость составляла 4560 и 2290 человек соответственно.
Посещаемость матчей второго квалификационного раунда:
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"Шимал" - "Араз-Нахчыван" - 50 зрителей
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"Марафон" - "Загатала" - 300
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"Имишли" - "Карадаг Локбатан" - 20
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"Кюр-Араз" - "Сумгайыт" - 600
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"Габала" - "Мингячевир" - 150
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МОИК - "Шахдаг Гусар" - 100
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"Ханкенди" - "Гянджабасар" - 20
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"Хайперс" - "Шамахы" - 300
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"Шафа" - "Агстафа Генджлери" - 50
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"Зангезур" - "Карван-Евлах" - 40
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"Сабаил" - "Зиря" - 200
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"Кяпаз" - "Баку Спортинг" - 5000
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