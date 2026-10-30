Развитие связей с Грузией входит в число внешнеполитических приоритетов Азербайджана - Али Асадов

Развитие отношений с Грузией является одним из внешнеполитических приоритетов Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил Премьер-министр Азербайджана Али Асадов, выступая на 11-м заседании совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией.

Он отметил, что народы Азербайджана и Грузии на протяжении веков живут в атмосфере дружбы и добрососедства.

"За прошедший период наше стратегическое партнерство вышло на качественно новый этап. Динамика политического диалога на высоком уровне играет ведущую роль в укреплении нашего сотрудничества. В этой связи особое значение имеют состоявшийся в апреле государственный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию и Ваш визит в Азербайджан в мае (премьер-министра Грузии Иракли Кобахидзе - ред.) в рамках WUF13. Эти визиты и достигнутые договоренности еще раз подтвердили стратегический характер наших отношений и придали дополнительный импульс углублению сотрудничества в различных сферах", - подчеркнул Премьер-министр.

Али Асадов заявил, что Азербайджан и Грузия всегда поддерживали друг друга в рамках международных организаций, особенно по вопросам территориальной целостности и суверенитета.

"Культурно-гуманитарная сфера, как и прежде, остается одним из основных направлений нашего сотрудничества. Надеемся, что в ближайшее время начнется строительство нового здания Тбилисского профессионального азербайджанского драматического театра имени Гейдара Алиева.

Азербайджанская и грузинская общины, проживающие в наших странах, играют особую роль в развитии двусторонних отношений. Обеспечение возможностей для получения образования на родном языке и функционирование соответствующих школ способствуют дальнейшему укреплению связей между нашими народами.

Между Азербайджаном и Грузией существует высокий взаимный интерес к дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества. Уверен, что решения, которые будут приняты сегодня, а также подписанные документы внесут вклад в укрепление нашего стратегического партнерства", - заявил А.Асадов.