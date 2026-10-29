ЦБА может купить еще $1 млрд валюты

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) не устанавливает целевой уровень валютных резервов или лимит, по достижении которого должен прекратить покупку иностранной валюты. До конца года регулятор может приобрести валюту еще примерно на 1 миллиард долларов США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора, состоявшейся в четверг.

По его словам, Центральный банк принимает решения с учетом ситуации на валютном рынке и возможного влияния денежной эмиссии на инфляцию независимо от объема валютных резервов.

"У нас нет такой цели, чтобы резервы достигли определенного уровня и мы должны были прекратить интервенции по покупке валюты. Мы ожидаем, что до конца года, в оставшиеся два месяца, интервенции по покупке валюты продолжатся. Мы можем приобрести валюту на сумму около 1 миллиарда долларов. Однако у нас нет цели остановиться на какой-либо конкретной цифре", - отметил он.

Кязымов также рассказал о мерах, принимаемых для повышения активности на межбанковском денежном рынке. По его словам, ранее банки предпочитали размещать свободные средства в Центральном банке, а не предоставлять их друг другу.

"Наша цель заключается в том, чтобы банки направляли свободные средства преимущественно друг другу, а не размещали их в Центральном банке Азербайджана. При наличии спроса размещение средств на межбанковском рынке должно также способствовать кредитованию", - заявил Кязымов.

Он подчеркнул, что в соответствии с решением от 23 сентября процентная ставка, выплачиваемая Центральным банком по средствам, привлекаемым от банков, была снижена до 5 процентов. Это сделало размещение средств в других банках более привлекательным по сравнению с их размещением в ЦБА.

"На межбанковском рынке участвуют все банки. Вместе с тем у каждого банка есть собственная потребность в ликвидности: у одного может быть избыток средств, а у другого - меньше свободных средств. Банки могут участвовать как в операциях Центрального банка Азербайджана, так и в операциях на межбанковском рынке", - добавил он.

Комментируя возможное влияние эмиссии манатов, осуществляемой в результате покупки иностранной валюты, на инфляцию, председатель ЦБА сообщил, что в текущем году Центральный банк приобрел 3,6 миллиарда долларов США, осуществив эмиссию манатов на соответствующую сумму. При этом выпущенные средства не оказывают немедленного и прямого воздействия на экономику.

"Если бы эти средства сразу использовались в экономике, они могли бы ускорить инфляционные процессы. Однако в нынешних условиях мы этого не наблюдаем", - отметил Т.Кязымов.

По его словам, одним из основных каналов влияния эмиссии на экономику является кредитование. При увеличении спроса на кредиты свободные средства банков могут направляться в экономику посредством выдачи займов. Поэтому при каждой эмиссии манатов Центральный банк оценивает ее возможное влияние на инфляцию.

"В настоящее время у нас нет конкретного лимита на покупку валюты. Каждый раз при осуществлении эмиссии мы стараемся оценить ее влияние на инфляцию. Если инфляционных рисков нет, мы продолжаем покупать валюту", - заявил председатель ЦБА.