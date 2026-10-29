https://news.day.az/politics/1870512.html Джейхун Байрамов в Анкаре Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов прибыл в Анкару для участия в 13-м заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ). Как передает Day.Az, об этом сообщается в публикации на официальной странице Министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети X.
Джейхун Байрамов в Анкаре
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов прибыл в Анкару для участия в 13-м заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ).
Как передает Day.Az, об этом сообщается в публикации на официальной странице Министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети X.
Отмечается, что в Анкаре Джейхуна Байрамова встретил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
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