Джейхун Байрамов в Анкаре

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов прибыл в Анкару для участия в 13-м заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает Day.Az, об этом сообщается в публикации на официальной странице Министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети X.

Отмечается, что в Анкаре Джейхуна Байрамова встретил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.