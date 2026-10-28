"Барселону" оштрафовали на сотни тысяч евро

Королевская испанская футбольная федерация оштрафовала "Барселону" на 602 евро по итогам разбирательства о контактах каталонского клуба с нападающим "Атлетико" Хулианом Альваресом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, 30 июня "Атлетико" подал жалобы в испанскую федерацию и ФИФА. Мадридский клуб обвинил "Барселону" в переговорах с футболистом без предварительного письменного уведомления. 30 июля федерация открыла дисциплинарное производство.

По итогам разбирательства нарушение признали незначительным. Каталонцев оштрафовали на максимальную сумму, предусмотренную статьей 133 дисциплинарного кодекса.

В 2019 году "Барселона" уже была оштрафована на 300 евро после жалобы "Атлетико" из-за переговоров с Антуаном Гризманном.

Альварес выступает за "Атлетико" с 2024 года. В сезоне-2026/27 он провел во всех турнирах 9 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Контракт аргентинца с клубом действует до 2030 года.