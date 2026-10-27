https://news.day.az/officialchronicle/1869908.html Президент Ильхам Алиев: Независимой стране не следует читать нотации о том, как жить, что делать и чего не делать Двойные стандарты также связаны с тем, что кто-то пытается читать вам лекции о вашем образе жизни. Прежде чем это делать, не мешало бы посмотреть на себя в зеркало и спросить, имею ли я право кого-либо поучать.
Президент Ильхам Алиев: Независимой стране не следует читать нотации о том, как жить, что делать и чего не делать
Двойные стандарты также связаны с тем, что кто-то пытается читать вам лекции о вашем образе жизни. Прежде чем это делать, не мешало бы посмотреть на себя в зеркало и спросить, имею ли я право кого-либо поучать.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил в выступлении на VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу.
Глава государства отметил, что независимой стране не следует читать нотации о том, как жить, что делать и чего не делать. "Мы это знаем. Нам следует больше сосредоточиться на своих собственных делах. То, что происходит в других странах, - это дело тех людей, тех народов; это не наше дело".
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