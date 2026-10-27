Президент Ильхам Алиев: Независимой стране не следует читать нотации о том, как жить, что делать и чего не делать

Двойные стандарты также связаны с тем, что кто-то пытается читать вам лекции о вашем образе жизни. Прежде чем это делать, не мешало бы посмотреть на себя в зеркало и спросить, имею ли я право кого-либо поучать.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил в выступлении на VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу.

Глава государства отметил, что независимой стране не следует читать нотации о том, как жить, что делать и чего не делать. "Мы это знаем. Нам следует больше сосредоточиться на своих собственных делах. То, что происходит в других странах, - это дело тех людей, тех народов; это не наше дело".