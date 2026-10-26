Азербайджан увеличивает расходы на оборону и пограничную службу

В 2027 году на сферу обороны и национальной безопасности Азербайджанской Республики предусматривается выделить 8 миллиардов 816,4 миллиона манатов.

Согласно исследованию Trend, это на 101,6 миллиона манатов, или примерно на 1,2 процента больше по сравнению с утвержденными на 2026 год 8 миллиардами 714,8 миллиона манатов, передает Day.Az.

Согласно проекту закона о госбюджете на 2027 год, опубликованному на официальном сайте Милли Меджлиса, основными направлениями расходов на оборону и национальную безопасность являются силы обороны, национальная безопасность, пограничная служба и другая деятельность, относящаяся к этим сферам. По первому направлению в 2027 году планируется выделить 3 миллиарда 369,6 миллиона манатов. Это на 338,8 миллиона манатов, или на 11,2 процента больше по сравнению с 3 миллиардами 30,7 миллиона манатов, предусмотренными в 2026 году. Расходы на нацбезопасность прогнозируются на уровне 479,2 миллиона манатов. По сравнению с 480,6 миллиона манатов, выделенными на это направление в 2026 году, предусматривается на 1,4 миллиона манатов, или примерно на 0,3 процента меньше средств. Расходы по пограничной службе в 2027 году планируется довести до 554 миллионов манатов. Поскольку в 2026 году на это направление было выделено 541,6 миллиона манатов, рост составляет 12,3 миллиона манатов, или 2,3 процента.

По другой деятельности, относящейся к сфере обороны и национальной безопасности, в 2027 году предусматривается выделение 4 миллиардов 413,7 миллиона манатов. Это на 243 миллиона манатов, или на 5,2 процента меньше показателя 2026 года в 4 миллиарда 656,7 миллиона манатов.

По данному направлению расходы на проекты и мероприятия специального оборонного назначения в 2027 году предусматриваются в размере 4 миллиардов манатов. В 2026 году на эти цели было выделено 4,5 миллиарда манатов, а на следующий год средства сокращаются на 500 миллионов манатов, или на 11,1 процента.

Таким образом, сравнение показывает, что в 2027 году планируется увеличение расходов на силы обороны и пограничную службу, а также сокращение средств в сфере национальной безопасности, другой деятельности, относящейся к сфере обороны и национальной безопасности, а также на проекты и мероприятия специального оборонного назначения. В целом же ожидается рост общих расходов на оборону и национальную безопасность.