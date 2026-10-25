https://news.day.az/azerinews/1869429.html Tovuzda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb Tovuzda piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. AZƏRTAC-ın məlumatına görə, hadisə Bakı-Qazax magistral yolunun rayon ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan "VAZ-2107" markalı minik avtomobili yolu keçmək istəyən Tovuz rayon sakini, 46 yaşlı A.Əsgərovu vurub.
Tovuzda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb
Tovuzda piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
AZƏRTAC-ın məlumatına görə, hadisə Bakı-Qazax magistral yolunun rayon ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.
Hərəkətdə olan "VAZ-2107" markalı minik avtomobili yolu keçmək istəyən Tovuz rayon sakini, 46 yaşlı A.Əsgərovu vurub. Piyada xəstəxanaya çatdırılsa da, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре