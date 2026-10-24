В Баку стартует чемпионат мира FIFA U-15

Сегодня в Баку стартуют чемпионат мира и фестиваль по футболу среди игроков до 15 лет.

Как передает Day.Az, Азербайджан впервые в истории станет хозяином мундиаля такого формата. В рамках чемпионата с участием 189 стран планируется провести около тысячи матчей. Церемонии открытия и закрытия турнира, а также первые и финальные игры пройдут в "Кристал Холле".

Азербайджан на чемпионате представит сборная U-16 под руководством Фамиля Халилова. В группе AF команда сыграет с Андоррой, Австралией, Гаити, Израилем и Восточным Тимором. Первый матч на турнире азербайджанцы проведут сегодня в 19:30 против сборной Восточного Тимора. Официальная церемония открытия чемпионата состоится сегодня в 19:00 в "Кристал Холле".

Новый турнир FIFA объединит молодых футбольных талантов из разных стран и позволит всем ассоциациям-членам соревноваться на международном уровне. С 2028 года планируется ежегодно проводить турнир среди юношей и девушек.

Соревнования пройдут в инновационном формате 8x8, каждый тайм продлится 20 минут. В турнире ожидается участие более 3 тысяч молодых футболистов, тренеров и официальных лиц. Команды сначала сыграют в групповом этапе, после чего по его результатам будут распределены на втором этапе по шести уровням. Все команды продолжат борьбу до последнего игрового дня, а победитель уровня A станет победителем Чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15.

Одна из основных целей турнира - дать странам - членам FIFA опыт участия в международных соревнованиях и создать условия для развития молодых футболистов. К организации планируется привлечь около 250 волонтеров. Учитывая, что в 2027 году Азербайджан совместно с Узбекистаном примет Чемпионат мира FIFA U-20, проведение турнира U-15 в стране также обеспечивает последовательность в организации международных футбольных соревнований.