https://news.day.az/politics/1868827.html Хроника Победы (24.10.2020): Азербайджанская армия гонит противника по всему фронту - ФОТО - ВИДЕО В течение дня 23 октября и в ночь на 24 октября 2020 года боевые действия на Агдеринском, Ходжавендском, Физулинском, Гадрутском и Губадлинском направлениях фронта продолжались с различной интенсивностью. Противник подверг обстрелу оборонительные позиции Азербайджанской армии из стрелкового оружия, минометов и пушек.

Хроника Победы (24.10.2020): Азербайджанская армия гонит противника по всему фронту - ФОТО - ВИДЕО

Политика, 24 октября 2026 00:01 (UTC +04:00) 338
Хроника Победы (24.10.2020): Азербайджанская армия гонит противника по всему фронту

В течение дня 23 октября и в ночь на 24 октября 2020 года боевые действия на Агдеринском, Ходжавендском, Физулинском, Гадрутском и Губадлинском направлениях фронта продолжались с различной интенсивностью. Противник подверг обстрелу оборонительные позиции Азербайджанской армии из стрелкового оружия, минометов и пушек. Подразделения Азербайджанской армии продолжали боевые действия на определенных направлениях фронта в соответствии с оперативным планом.

Подразделениям вооруженных сил Армении, не сумевшим оказать сопротивление на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях фронта, был нанесен серьезный урон. Выведены из строя склады оружия, боеприпасов и горюче-смазочных материалов противника. На некоторых направлениях противник в спешке оставил свои позиции и отступил. Были взяты под контроль основные коммуникации, разрушено несколько опорных пунктов противника и освобождены важные высоты.

24 октября с 13:00 до 15:00 боевая авиация Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана уничтожила 3 танка, 2 укрытия и 4 опорных пункта роты вооруженных сил Армении на Агдеринском и Агдамском направлениях фронта.

Министерство обороны распространило видеокадры уничтожения добровольческих отрядов и боевой техники вооруженных сил Армении на Ходжавендском и Физулинском направлениях фронта.

Подразделениями Азербайджанской армии в направлении Джебраильского района был обнаружен ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "БЗЭЗ" армянских вооруженных сил. Армянский дрон был спущен на землю с помощью средств РЭБ.

Министерство обороны Азербайджана представило видеокадры уничтоженной ночью вражеской боевой техники.

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Армянская армия 24 октября продолжила ракетный обстрел населенных пунктов Азербайджана. При помощи ракетных систем залпового огня (РСЗО) с Агдеринского направления подвергнуты обстрелу территории Нафталанского и Тертерского районов.

Выпущенные врагом по селу Тапгарагоюнлу Геранбойского района две ракеты "Смерч" попали во двор жилого дома, но не взорвались. Несмотря на то, что пострадавших нет, дому и близлежащим постройкам нанесен ущерб.

Со стороны Горисского района Армении подвергнута артиллерийскому обстрелу территория Губадлинского района Азербайджана с целью остановить освободительный марш Азербайджанской армии. Обстрел районов нашей страны осуществляется из ракетных и артиллерийских установок противника, занявших боевые позиции на территории Горисского и Гафанского районов Армении, вблизи государственной границы.

24 октября в больнице скончался Маяков Артур Рамиз оглу (2007), раненый во время ракетного обстрела Гянджи 17 октября.

Таким образом, в Гяндже с начала ракетных атак погибли уже 26, а в Тертере - 17 человек.

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