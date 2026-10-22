Новое назначение в структуре Госагентства водных ресурсов Азербайджана

Ариф Марданов назначен исполнительным директором ЗАО "Водоснабжение крупных городов" при Азербайджанском государственном агентстве водных ресурсов (ADSEA).

Как сообщили Day.Az в пресс-службе ЗАО "Водоснабжение крупных городов", соответствующее решение было принято на первом заседании Наблюдательного совета.

На заседании обсуждалось проведение процесса реорганизации публичного юридического лица "Водоснабжение крупных городов" в закрытое акционерное общество в соответствии с установленными правилами, а также влияние этих изменений на совершенствование управления и повышение эффективности деятельности.

Решением Наблюдательного совета Ариф Фарман оглу Марданов назначен исполнительным директором ЗАО "Водоснабжение крупных городов" при ADSEA.

Марданов Ариф Фарман оглу родился 24 апреля 1970 года в городе Баку. Окончил Азербайджанский инженерно-строительный институт и Азербайджанский государственный экономический университет.

Работал на руководящих должностях в ОАО "Азерсу", входил в состав экспертной группы по разработке закона "О водоснабжении и сточных водах". Занимал должность начальника управления в SOCAR. В разное время возглавлял профсоюз работников метрополитена и профсоюз работников здравоохранения. Избирался членом Наблюдательного совета TƏBİB.