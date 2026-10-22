https://news.day.az/world/1868737.html Названо число кораблей США на Ближнем Востоке Число кораблей США на Ближнем Востоке может превысить 24 после прибытия туда еще одной авианосной ударной группы. Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Названо число кораблей США на Ближнем Востоке
Число кораблей США на Ближнем Востоке может превысить 24 после прибытия туда еще одной авианосной ударной группы. Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В публикации отмечается, что в текущий момент США располагают двумя авианосными группами на Ближнем Востоке, еще одна - идет в сторону региона из Тихого океана.
По данным издания, ожидается, что общее число кораблей может увеличится до более чем 24 единиц, если другие не уйдут в рамках ротации.
WSJ отмечает, что это значительно расширит возможности ВМС США проводить круглосуточные операции на Ближнем Востоке.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре