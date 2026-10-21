​​В Кении пастора осудили за убийство 191 человека

В Кении суд признал пастора Пола Маккензи и его сообщников виновными в убийстве 191 человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на BBC, по версии обвинения, лидер религиозной секты убеждал последователей голодать, обещая им встречу с Иисусом и спасение после смерти. Согласно его указаниям, первыми должны были голодать дети, затем незамужние женщины, мужчины и только в последнюю очередь - руководители секты. Сам Маккензи, по свидетельствам выживших, поститься не собирался.

Расследование началось после обращения мужчины, который не мог связаться с женой и дочерью, присоединившимися к секте. В апреле 2023 г. полиция обнаружила массовые захоронения в лесу Шакахола. В ходе раскопок извлекли более 400 тел. Всего подтверждена гибель 429 человек. Судебно-медицинские экспертизы показали, что большинство жертв умерли от голода, однако некоторые погибли от удушения или травм головы.

В январе 2024 г. Маккензи обвинили в убийстве 191 человека, а его церковь признали организованной преступной группой. Пастор отверг обвинения. Сроки наказания ему и другим фигурантам должны определить 6 ноября. Им грозит пожизненное заключение.