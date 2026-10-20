Эльдар Азизов о будущем..

В Исполнительной власти Баку прошло расширенное совещание с участием руководителей всех служб столицы по подготовке к зимнему периоду.

Как передает Day.Az, об этом сообщили во вторник Trend в ИВ города Баку.

Выступая на совещании, глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов отметил, что сегодня все мы находимся под впечатлением последних исторических выступлений Президента Ильхама Алиева.

Он подчеркнул, что эти выступления нельзя рассматривать как простые заявления, поскольку по своей сути они являются великим посылом в будущее, отражающим то, как было и как есть.

"Было однозначно заявлено, что Карабахский вопрос азербайджанский народ решил самостоятельно. Воочию был продемонстрирован полностью независимый курс, проводимый в масштабах такой страны, как Азербайджан, что является важным с исторической точки зрения. Само выступление настолько глубокое, что в будущем, будет предметом не одной научной диссертации", - подытожил он.

Как сообщается, в ходе заседания также были обсуждены текущие вопросы благоустройства, коммунального обслуживания, санитарного состояния и озеленения столицы. Помимо этого, на совещании были заслушаны отчеты руководителей коммунальных служб о подготовке к зимнему сезону. По итогам совещания было поручено ускорить выполнение этих работ.