https://news.day.az/society/1868011.html Кто он - новый заместитель премьер-министра Азербайджана? - Досье Как сообщалось ранее, распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Теймур Юсиф оглу Мусаев назначен заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики. Day.Az представляет досье нового заместителя премьер-министра. Теймур Мусаев родился 16 сентября 1970 года в городе Баку.

Кто он - новый заместитель премьер-министра Азербайджана? - Досье

Общество, 19 октября 2026 12:09 (UTC +04:00) 920
Кто он - новый заместитель премьер-министра Азербайджана?

Как сообщалось ранее, распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Теймур Юсиф оглу Мусаев назначен заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики.

Day.Az представляет досье нового заместителя премьер-министра.

Теймур Мусаев родился 16 сентября 1970 года в городе Баку. В 1977-1981 годах он учился в средней школе № 1 при Генеральном консульстве СССР в Алжирской Народной Демократической Республике, а затем, в 1981-1987 годах, - в средней школе № 189 города Баку.

В 1987 году он поступил на первый курс первого лечебно-профилактического факультета Азербайджанского медицинского института. В 1993 году окончил этот факультет с отличием. 25 декабря 2000 года защитил кандидатскую диссертацию, а решением Высшей аттестационной комиссии от 4 апреля 2001 года ему была присвоена ученая степень кандидата медицинских наук.

В 1987 году он поступил на первый курс первого лечебно-профилактического факультета Азербайджанского медицинского института. В 1993 году окончил этот факультет с отличием. 25 декабря 2000 года защитил кандидатскую диссертацию, а решением Высшей аттестационной комиссии от 4 апреля 2001 года ему была присвоена ученая степень кандидата медицинских наук.

В 1994-1997 годах он работал участковым врачом-урологом в поликлинике № 16 города Баку. В 1997-2001 годах занимал должность медицинского директора бакинского филиала израильской клиники H. T. P.-hi tec Pharm и работал врачом-урологом.

В 2001-2003 годах он занимал должность заместителя директора программы "Репродуктивное здоровье Азербайджанской Республики". В 2003-2006 годах работал врачом-урологом в частном медицинском центре Baku City Hospital.

В 2006-2015 годах он работал в клинике имени Н. Туси, последовательно занимая должности врача-уролога, заведующего отделением, заместителя главного врача по лечебной работе, главного врача и медицинского директора.

В 2015-2016 годах он был медицинским директором частного медицинского центра Baku Dobromed Hospital. В 2016-2019 годах занимал должность медицинского директора курортологического центра Chenot Palace Gabala. С 2019 года по апрель 2020 года работал врачом-урологом в частном медицинском центре Spero Hospital.

С апреля 2020 года он занимал должность начальника отдела организации здравоохранения Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики.

23 апреля 2021 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Теймура Юсиф оглу Мусаева первым заместителем министра здравоохранения Азербайджанской Республики.

19 января 2022 года Теймур Мусаев был назначен министром здравоохранения Азербайджанской Республики.

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#ТЕЙМУР МУСАЕВ
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