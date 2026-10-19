https://news.day.az/world/1868063.html Во Франции вводят частичный комендантский час - ФОТО В ряде городов Франции введут частичный комендантский час. Как передает Day.Az со ссылкой на France Info, премьер-министр страны Себастьен Лекорню объявил, что поручил принять такие меры местным властям. "Они будут частичными, могут быть очень локальными", - сказал он.
Во Франции вводят частичный комендантский час - ФОТО
В ряде городов Франции введут частичный комендантский час.
Как передает Day.Az со ссылкой на France Info, премьер-министр страны Себастьен Лекорню объявил, что поручил принять такие меры местным властям.
"Они будут частичными, могут быть очень локальными", - сказал он.
Министр внутренних дел Лоран Нуньес заявил, что президент попросил его "принять меры по предотвращению вандализма и мародерства, и мы начнем это делать сегодня вечером". Полицию и жандармерию усилят.
Нуньес уточнил, что запланированные на эту неделю матчи футбольных лиг "не затрагиваются комендантским часом".
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