Во Франции вводят частичный комендантский час - ФОТО

В ряде городов Франции введут частичный комендантский час.

Как передает Day.Az со ссылкой на France Info, премьер-министр страны Себастьен Лекорню объявил, что поручил принять такие меры местным властям.

"Они будут частичными, могут быть очень локальными", - сказал он.

Министр внутренних дел Лоран Нуньес заявил, что президент попросил его "принять меры по предотвращению вандализма и мародерства, и мы начнем это делать сегодня вечером". Полицию и жандармерию усилят.

Нуньес уточнил, что запланированные на эту неделю матчи футбольных лиг "не затрагиваются комендантским часом".