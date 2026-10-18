В Германии разыграли очередной спектакль под вывеской "защиты религиозных свобод" в Азербайджане. Поводом стал выдуманный запрет хиджабов. Но за громкими лозунгами обнаружились весьма красноречивые детали: флаги Азербайджана рядом с иранскими, надписи на персидском языке и исполнение азербайджанского гимна в качестве демонстрации якобы патриотизма.

Такой себе патриотизм. Кто же организует подобные мероприятия, кто их финансирует и чьи интересы они обслуживают? Эти вопросы должны получить ответы. Связи с иранскими структурами должны стать предметом серьезной проверки. За красивыми словами о демократии вполне могут скрываться интересы сил, которые давно пытаются давить на Азербайджан и вмешиваться в его внутренние дела.

Теперь о том, что организаторы предпочитают замалчивать. В Азербайджане нет запрета на хиджаб. Речь идет о правилах школьной формы и ограничении демонстрации религиозной атрибутики в учебных заведениях. Азербайджан - светское государство, а школа не может превращаться в площадку для навязывания религиозных требований. Единые правила обязательны для всех. Ни вера, ни религиозные лозунги не дают права нарушать общественный порядок, повреждать государственное имущество или диктовать государству собственные условия.

Когда реальные факты подменяют выдумками, а религию превращают в инструмент давления, это уже не защита прав. И если за этим стоят силы, заинтересованные в дестабилизации Азербайджана, перед нами вопрос национальной безопасности, а не безобидная уличная акция.

Отдельный вопрос хочется задать немецким властям. Германия готова и дальше предоставлять площадку тем, кто под прикрытием демократии продвигает интересы враждебных Азербайджану сил? Свобода собраний не означает свободу от ответственности за противоправные действия. И европейские лозунги не должны служить индульгенцией для радикалов и политических провокаторов.

Азербайджан не обязан оправдываться перед теми, кто сознательно искажает его законы. Наша страна самостоятельно определяет правила своей общественной жизни. А тем, кто пытается использовать религию как оружие против Азербайджана, стоит усвоить простую истину: ни чужие флаги, ни постановочные акции, ни громкие разговоры о демократии не заставят нас отказаться от светских принципов и верховенства закона.