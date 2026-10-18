Премьер Албании отказался уходить в отставку на фоне массовых протестов

Премьер-министр Албании Эди Рама отверг требования протестующих об отставке, заявив, что продолжающиеся акции угрожают не его правительству, а перспективам вступления страны в Европейский союз.

Как передает Day.Az, Рама утверждает, что власти ведут борьбу с коррупцией в беспрецедентных масштабах. Он также обвинил неустановленные иностранные силы в организации протестов.

Кроме того, глава правительства сообщил о попытке атаки беспилотника на его офис на этой неделе, назвав произошедшее иностранным вмешательством.

Протесты в Албании продолжаются уже несколько дней. Студенты и другие участники акций требуют отставки премьера, обвиняя представителей власти в коррупции и пренебрежении проблемами системы образования.

По данным главы албанской полиции, в ходе протестов были задержаны 167 человек, еще 388 лицам предъявлены уголовные обвинения.