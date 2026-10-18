Назначены арбитры на матч "Сабах" – "Боруссия Дортмунд"

Назначена испанская бригада арбитров на матч III тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Сабахом" и немецкой "Боруссией Дортмунд", который состоится в Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Главным арбитром встречи назначен Хавьер Альберола Рохас. Ему будут помогать линейные судьи Альфредо Родригес Морено и Карлос Альварес Фернандес. Обязанности четвертого арбитра исполнит Виктор Гарсия Вердура.

За работу системы VAR будет отвечать Сесар Сото Градо, его помощником станет Валентин Гомес.

Матч пройдет 20 октября на Бакинском олимпийском стадионе. Начало встречи запланировано на 20:45.