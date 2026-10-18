https://news.day.az/world/1867873.html В Стамбуле продолжаются поиски пропавших после наводнения В Стамбуле продолжаются поиски двух пропавших без вести человек из-за проливных дождей. Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, из-за ливня уровень воды в протекающей в одном из районов провинции реке поднялся и привел к наводнению. В результате оно унесло автомобиль, в котором находились три человека.
В результате оно унесло автомобиль, в котором находились три человека. Один из них смог вовремя выбраться, остальных унесло течением.
В Стамбуле продолжаются поиски пропавших после наводнения
В Стамбуле продолжаются поиски двух пропавших без вести человек из-за проливных дождей.
Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, из-за ливня уровень воды в протекающей в одном из районов провинции реке поднялся и привел к наводнению.
В результате оно унесло автомобиль, в котором находились три человека. Один из них смог вовремя выбраться, остальных унесло течением.
На месте работают спасатели, пожарные и сотрудники полиции, поиски продолжаются одновременно с ликвидацией последствий.
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