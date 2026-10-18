В Стамбуле продолжаются поиски пропавших после наводнения

В Стамбуле продолжаются поиски двух пропавших без вести человек из-за проливных дождей.

Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, из-за ливня уровень воды в протекающей в одном из районов провинции реке поднялся и привел к наводнению.

В результате оно унесло автомобиль, в котором находились три человека. Один из них смог вовремя выбраться, остальных унесло течением.



На месте работают спасатели, пожарные и сотрудники полиции, поиски продолжаются одновременно с ликвидацией последствий.