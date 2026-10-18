В Баку состоится фестиваль "Мотопробег Победы 2026"

В Баку пройдет фестиваль "Мотопробег Победы 2026" (Qələbə Moto Yürüşü 2026).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, мероприятие, которое состоится 1 ноября на Бакинском бульваре, пройдет при совместной организации Министерства молодежи и спорта, Операционной компании "Бакинское городское кольцо" и Федерации мотоспорта Азербайджана.

Основная цель фестиваля - популяризация мотокультуры Азербайджана, объединение мотосообщества, а также содействие единству и солидарности.

В рамках мероприятия также будет организован мотопробег.

Отметим, что фестиваль начнется в 13:00 на территории Приморского национального парка.