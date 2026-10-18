https://news.day.az/sport/1867851.html В Баку состоится фестиваль "Мотопробег Победы 2026" В Баку пройдет фестиваль "Мотопробег Победы 2026" (Qələbə Moto Yürüşü 2026). Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, мероприятие, которое состоится 1 ноября на Бакинском бульваре, пройдет при совместной организации Министерства молодежи и спорта, Операционной компании "Бакинское городское кольцо" и Федерации мотоспорта Азербайджана.
В Баку состоится фестиваль "Мотопробег Победы 2026"
В Баку пройдет фестиваль "Мотопробег Победы 2026" (Qələbə Moto Yürüşü 2026).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, мероприятие, которое состоится 1 ноября на Бакинском бульваре, пройдет при совместной организации Министерства молодежи и спорта, Операционной компании "Бакинское городское кольцо" и Федерации мотоспорта Азербайджана.
Основная цель фестиваля - популяризация мотокультуры Азербайджана, объединение мотосообщества, а также содействие единству и солидарности.
В рамках мероприятия также будет организован мотопробег.
Отметим, что фестиваль начнется в 13:00 на территории Приморского национального парка.
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