Баку окунулся в мир Майкла Джексона: Легенда, неподвластная времени - ФОТО

В Азербайджанском государственном театре песни имени Рашида Бейбутова состоялся трибьют-концерт, посвящённый творчеству легенды мировой поп-музыки Майкла Джексона, говорится в сообщении пресс-службы театра.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, открывая концерт, временный поверенный в делах США в Азербайджане Эми Карлон поприветствовала зрителей и подчеркнула исключительную роль Майкла Джексона в мировой музыкальной культуре.

В программе прозвучали знаменитые хиты артиста, покорившие миллионы слушателей по всему миру, в том числе Billie Jean, Beat It, Thriller, Heal the World, Man in the Mirror и другие композиции. Их представили молодые исполнители Илкин Довлатов, Fahree, Алифаиг Мирзоев, Бабек Эфенди и солистка театра Натаван Гасанова в сопровождении поп-группы театра STB (Song Theatre Band).

Концерт стал музыкальным посвящением богатому творческому наследию Майкла Джексона, его неповторимой манере исполнения и произведениям, навсегда вошедшим в историю мировой поп-музыки. Современное сценическое прочтение любимых хитов артиста вновь продемонстрировало, что его творчество продолжает объединять разные поколения слушателей и сохраняет свою актуальность спустя годы.

Главная цель проекта - сохранить и популяризировать легендарное наследие мировой музыки, познакомить молодое поколение с творчеством Майкла Джексона и представить его культовые композиции в современном исполнительском прочтении.

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