Израиль заявил об уничтожении боевиков ХАМАС - ВИДЕО

Армия обороны Израиля ликвидировала четырех боевиков военного крыла ХАМАС в ходе нескольких точечных операций в секторе Газа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на заявление израильской армии, один из них участвовал во вторжении на юг Израиля 7 октября 2023 года. Ликвидированным боевиком был Мухаммед аль-Аруф.

В заявлении отмечается, что в последнее время боевики активизировали атаки на израильских военнослужащих и граждан, а также пытались восстановить военный потенциал организации, систематически нарушая режим прекращения огня.

В армии подчеркнули, что перед нанесением ударов были приняты меры для минимизации ущерба гражданскому населению.