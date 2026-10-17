https://news.day.az/world/1867837.html Израиль заявил об уничтожении боевиков ХАМАС - ВИДЕО Армия обороны Израиля ликвидировала четырех боевиков военного крыла ХАМАС в ходе нескольких точечных операций в секторе Газа. Как сообщает Day.Az со ссылкой на заявление израильской армии, один из них участвовал во вторжении на юг Израиля 7 октября 2023 года. Ликвидированным боевиком был Мухаммед аль-Аруф.
Израиль заявил об уничтожении боевиков ХАМАС - ВИДЕО
Армия обороны Израиля ликвидировала четырех боевиков военного крыла ХАМАС в ходе нескольких точечных операций в секторе Газа.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на заявление израильской армии, один из них участвовал во вторжении на юг Израиля 7 октября 2023 года. Ликвидированным боевиком был Мухаммед аль-Аруф.
В заявлении отмечается, что в последнее время боевики активизировали атаки на израильских военнослужащих и граждан, а также пытались восстановить военный потенциал организации, систематически нарушая режим прекращения огня.
В армии подчеркнули, что перед нанесением ударов были приняты меры для минимизации ущерба гражданскому населению.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре