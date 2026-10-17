https://news.day.az/society/1867838.html В Хырдалане 20-летний парень погиб, упав с пятого этажа - ФОТО В Хырдалане 20-летний молодой человек погиб, упав с пятого этажа здания. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, происшествие произошло сегодня в полдень. Молодой человек по имени Джавид Юсифов скончался в результате падения с пятого этажа. Причины происшествия выясняются соответствующими органами. об
В Хырдалане 20-летний парень погиб, упав с пятого этажа - ФОТО
В Хырдалане 20-летний молодой человек погиб, упав с пятого этажа здания.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, происшествие произошло сегодня в полдень.
Молодой человек по имени Джавид Юсифов скончался в результате падения с пятого этажа.
Причины происшествия выясняются соответствующими органами.
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