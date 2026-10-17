https://news.day.az/politics/1867752.html Ариф Мамедов и его внезапная любовь к хиджабу - АКТУАЛЬНО от Эльчина Алыоглу Ариф Мамедов, прячущийся теперь под фамилией Шахмарлы, снова вылез на свой канал Diplomat TV и решил понравиться радикальным исламистам. Антиизраильская пропаганда, антисемитизм, лозунги защиты Палестины и арабских стран. Слушаешь этого ничтожного шута и удивляешься, насколько человек может ненавидеть свою бывшую родину.

Ариф Мамедов и его внезапная любовь к хиджабу - АКТУАЛЬНО от Эльчина Алыоглу

Политика, 17 октября 2026 21:00 (UTC +04:00) 4 538
Ариф Мамедов и его внезапная любовь к хиджабу

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Ариф Мамедов, прячущийся теперь под фамилией Шахмарлы, снова вылез на свой канал Diplomat TV и решил понравиться радикальным исламистам. Антиизраильская пропаганда, антисемитизм, лозунги защиты Палестины и арабских стран.

Слушаешь этого ничтожного шута и удивляешься, насколько человек может ненавидеть свою бывшую родину. Сделав умный вид, он пытается стравить две братские страны под предлогом защиты неких известных ему ценностей.

Мамедов родился 22 сентября 1964 года в Кировабаде. Окончил Московский военный институт иностранных языков в 1988 году. Служил переводчиком в Аддис-Абебе. С 2000 по 2006 год возглавлял постоянное представительство Азербайджана при Евросоюзе в Брюсселе. Одновременно с 2004 по 2006 год числился послом в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге. С 2007 по 2012 год руководил представительством при Совете Европы в Страсбурге, где возглавлял группу докладчиков по вопросам образования, культуры, спорта, молодежи и окружающей среды при Комитете министров. С июня 2013 по ноябрь 2015 года стал первым главой миссии Организации исламского сотрудничества при Евросоюзе. После увольнения получил политическое убежище в Бельгии и осел в Брюсселе.

Непризнанный гений дипломатии опять заговорил об участниках войны.

Он, между прочим, бывший военный по образованию, и его любимый сыночек спокойно просидели эту войну, попивая пиво в брюссельских барах. Теперь читает нотации тем, кто воевал. Заодно бросает обвинения лидеру соседней братской страны. Тот, мол, должен был выступить против руководства Азербайджана, чтобы удовлетворить его никчемные амбиции. Заодно разжигая несуществующий конфликт между Баку и Анкарой. Шушинская декларация о союзнических отношениях, подписанная Президентами Азербайджана и Турции Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом 15 июня 2021 года в Шуше, зафиксировала принцип "один народ - два государства". Суверенитет при этом никто не отменял. Мамедов, который сам признавался, что боится летать через турецкое небо из-за риска экстрадиции и никогда не был сторонником Эрдогана, теперь вдруг стал главным защитником турецко-азербайджанского братства.

Помню, как в середине 2010-х в европейских дипломатических кругах обсуждали его готовность работать с любыми силами, лишь бы сохранить пост. Пост потерян. Осталось стряпать теории и угождать радикалам.

Новоявленный защитник хиджаба и традиционных ценностей заделался чуть ли не специалистом по исламу. Рекомендует всем девушкам и женщинам носить хиджаб как показатель невинности и чистоты. Интересно. Значит, женская половина его семьи, которая не носит хиджаб, не являются чистыми и невинными. Пора Мамедову разобраться с порядком у себя дома. Потом уже давать рекомендации другим. Прославляя исламских радикалов за то, что заставляют носить своих малолетних дочерей хиджабы, принуждая их к радикализму.

Постановление Кабинета министров Азербайджана №309 от 21 сентября 2026 года, подписанное премьер-министром Али Асадовым, ужесточило правила школьной формы в государственных общеобразовательных учреждениях. Документ запрещает элементы одежды, нарушающие единообразие формы или противоречащие принципу светского характера общего образования. Слово "хиджаб" в тексте отсутствует. 6 октября аналогичные требования распространили на учителей постановлением №325. Проверки начались в начале октября. Девочек в платках начали не пускать на уроки. 12 октября МВД сообщило о задержании 37 человек за грубое нарушение общественного порядка. Шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, председатель Управления мусульман Кавказа, в интервью телеканалу Real TV 13 октября 2026 года заявил: "В принятом решении нет слова "хиджаб". Речь идет о единой школьной форме. Но это называют хиджабом, чтобы сильнее воздействовать на мусульман". Он добавил, что в Азербайджане религия отделена от государства, а школа от религии. Хиджаб в стране не запрещен. Религиозные учебные заведения продолжают работать в обычном режиме.

Мамедов видит в этом "хиджабную войну", искусственный раскол общества. Попытку Баку показать Турции свое авторитарное "фе". Вспоминает Бельгию, Францию, США. Платок там обычное дело. Европейские ректоры хвалили девочек из традиционных семей за прилежность. Умалчивает при этом, что во Франции закон от 15 марта 2004 года давно запретил ношение заметных религиозных символов, включая хиджаб, в государственных школах. Турция сама прошла через жесткие ограничения 1990-х после процесса 28 февраля. Военные и светские элиты тогда боролись с политическим исламом. Запреты на платки в университетах держались годами, пока Эрдоган их не снял. Азербайджан сохраняет светскую модель, заложенную еще в советское время и закрепленную конституцией. Попытки Мамедова представить недопуск девочек в платках как насилие над малолетними и психологический эквивалент "раздевания догола" выглядят дешевым спектаклем человека, которому больше нечего сказать.

Он обвиняет Баку в неблагодарности за роль Турции в победе 2020 года. Турция помогла: политически, военным присутствием, включая переброску истребителей F-16 в Гянджу, обучением офицеров по натовским стандартам на протяжении двадцати лет. Президент Ильхам Алиев на съезде правящей партии "Ени Азербайджан" в начале октября заявил, что страна все сделала сама и заплатила до копейки. Президент 2 октября на том же съезде произнес: "Пусть каждый знает свое место, не вмешивается в наши дела, не сует нос в наш образ жизни и не указывает нам, что делать. Пусть каждый смотрит за своим народом и своим государством".

Мамедов же, сидевший в барах, теперь учит тех, кто воевал, и тех, кто руководил. Заодно рисует картину, где Израиль и Иран выигрывают от разрыва оси Баку-Анкара. Визит президента Израиля Ицхака Герцога в Баку во время саммита СВМД он называет тайной операцией по обману турецких диспетчеров: борт AZAL якобы забрал его в Европе и пересек турецкое небо под видом регулярного рейса. Для отставного дипломата это очередное предательство.

Сам он годами работал на структуру, представлявшую исламский мир в Европе. Теперь использует антиизраильскую риторику, чтобы понравиться радикалам. Азербайджанские отношения с Израилем в сфере безопасности и технологий имеют долгую историю. Попытки представить пребывание азербайджанской делегации в зале Генеральной Ассамблеи ООН во время выступления Нетаньяху как "пощечину Анкаре" выглядят глупейшей натяжкой. Большинство покинуло зал. Суверенные государства имеют право на собственную позицию.

Мамедов жалуется на пассивность диаспоры. Люди сколачивают капиталы, покупают элитные машины и недвижимость, устраивают банкеты. Сам он, живя в Брюсселе, вспоминает, как в середине 1990-х католическая школа в Бельгии обязана была найти преподавателя ислама для его сына. Свобода совести, видимо, работает только в одну сторону.

А сравнение Азербайджана с Северной Кореей от бывшего главы представительства при Совете Европы выглядит как прием человека, потерявшего доступ к кабинетам. Оппозиционные партии испытывают давление, журналисты Abzas Media и других редакций сидят. Это факт. Но светскость и суверенитет не требуют одобрения отставного дипломата из брюссельских баров.

Мамедов использует религиозную тему, чтобы вбить клин между Баку и Анкарой и угодить тем, кто видит в Азербайджане лишь плацдарм для чужих интересов. Вопрос, который остается без ответа: зачем человеку, получившему убежище и спокойную жизнь в Европе, так старательно разжигать то, что он сам называет искусственным расколом, и прославлять радикалов, заставляющих малолетних дочерей носить хиджаб?

Ариф Мамедов, он же Шахмарлы, бывший посол и нынешний ютуб-комментатор, продолжает продавать себя как моральный авторитет. Его антиизраильская пропаганда под лозунгом защиты Палестины, попытки стравить Азербайджан и Турцию, рекомендации по хиджабу при том, что собственная семья их не носит, обвинения в адрес тех, кто воевал, пока он с сыном пил пиво в Брюсселе, выглядят как работа человека, которому нечего больше предложить, кроме ненависти к месту, где он родился и вырос. Азербайджанское общество разберется со школьной формой без советов из брюссельских баров.

Светскость, закрепленная в конституции и поддерживаемая большинством, не требует одобрения отставного дипломата.

Человека, который когда-то раздавал европейцам деньги, а теперь раздает советы по чистоте и невинности.

Шут останется шутом.

Даже если переименуется.

Даже если будет прославлять радикалов и обвинять братскую страну в том, что та не выступила против Азербайджана.

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#АРИФ МАМЕДОВ
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Стали известны сроки восстановления поставок СПГ через Ормуз 20 октября 17:37 (UTC+04), В мире 692
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Обнародованы данные о запасах золота SOFAZ 20 октября 17:20 (UTC+04), Экономика 739
ИИ-агенты ускоряют выявление финансовых рисков 20 октября 17:10 (UTC+04), Экономика 3 698
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День города Зангилан отмечен серией праздничных мероприятий 20 октября 16:52 (UTC+04), Общество 3 525
В Зангилане нарастили производство "зеленой энергии" - ФОТО 20 октября 16:43 (UTC+04), Экономика 3 687
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Джаваншир Гулиев о музыке художественного фильма "44": Можем показать всему миру… - ИНТЕРВЬЮ 20 октября 16:29 (UTC+04), Культура 683
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В некоторых районах Азербайджана выпадет снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 20 октября 15:25 (UTC+04), Общество 727
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