https://news.day.az/world/1867820.html Во Франции продолжаются акции протеста Во Франции продолжаются массовые протесты против роста стоимости жизни, повышения цен на топливо и других социальных проблем. В ряде городов страны произошли столкновения между демонстрантами и полицией. Как передает Day.Az со ссылкой на BBC, в Париже правоохранительные органы применили против протестующих водометы и слезоточивый газ.

Во Франции продолжаются акции протеста

В мире, 17 октября 2026 18:33 (UTC +04:00) 921
Во Франции продолжаются акции протеста

Во Франции продолжаются массовые протесты против роста стоимости жизни, повышения цен на топливо и других социальных проблем. В ряде городов страны произошли столкновения между демонстрантами и полицией.

Как передает Day.Az со ссылкой на BBC, в Париже правоохранительные органы применили против протестующих водометы и слезоточивый газ. Демонстранты, в свою очередь, забрасывали полицейских камнями.

Столкновения начались еще до основной демонстрации и были зафиксированы в нескольких городах Франции.

В Лионе на востоке страны во время протестов произошел пожар в туристическом офисе. По данным AFP и местных СМИ, здание подожгли демонстранты. На опубликованных кадрах видны языки пламени внутри помещения и снаружи, а также разбитые окна.

Местная полиция заявила, что агрессивно настроенные участники беспорядков мешали пожарным безопасно ликвидировать возгорание. Правоохранители предпринимали попытки разогнать эти группы.

Беспорядки также произошли в Марселе. По данным BBC, там было повреждено здание полицейского участка, на улицах возникли возгорания, а полиция применила слезоточивый газ. Кроме того, демонстранты ненадолго проникли в здание городской мэрии.

На кадрах, распространенных AFP, видно, как протестующие пытаются открыть дверь здания. Мэр Марселя Бенуа Пайан заявил, что причиненный ущерб был незначительным.

По данным Министерства внутренних дел Франции, за день по всей стране задержали более 160 человек. В ведомстве также сообщили, что около 33 тысяч человек приняли участие в 140 акциях протеста и демонстрациях.

Среди участников выступлений - представители профсоюзов, молодежь и сторонники движения "желтых жилетов", ранее выступавшего против повышения цен на топливо.

После нескольких недель студенческих протестов недовольство переросло в более масштабную волну социальных выступлений. Министерство внутренних дел Франции обвиняет некоторых демонстрантов в попытках мародерства и нападениях на полицейских.

В то же время некоторые молодые участники протестов в Париже заявили BBC, что выступают за мирные перемены и намерены добиваться изменений в стране.

На фоне продолжающихся беспорядков правоохранительные органы пытаются восстановить порядок в городах Франции.

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"Голос флейты" - вечер азербайджанской и турецкой музыки - ФОТО 20 октября 17:26 (UTC+04), Культура 606
Обнародованы данные о запасах золота SOFAZ 20 октября 17:20 (UTC+04), Экономика 681
ИИ-агенты ускоряют выявление финансовых рисков 20 октября 17:10 (UTC+04), Экономика 3 472
Азербайджан поборется за "Оскар": назван фильм, который представит страну на мировой кинопремии 20 октября 17:03 (UTC+04), Культура 1 511
AZCON работает над формированием единой комплаенс-культуры 20 октября 16:58 (UTC+04), Экономика 3 435
Азербайджан и США обсудили новые проекты в сфере ИИ 20 октября 16:55 (UTC+04), Экономика 3 415
День города Зангилан отмечен серией праздничных мероприятий 20 октября 16:52 (UTC+04), Общество 3 347
В Зангилане нарастили производство "зеленой энергии" - ФОТО 20 октября 16:43 (UTC+04), Экономика 3 466
Утвержден меморандум в связи с Климатической неделей-4 и 30-м заседанием Комитета по адаптации 20 октября 16:39 (UTC+04), Официальная хроника 568
Прошел День высокопоставленного наблюдателя в рамках учений "Встреча соколов-2026" - ФОТО - ВИДЕО 20 октября 16:36 (UTC+04), Политика 592
Джаваншир Гулиев о музыке художественного фильма "44": Можем показать всему миру… - ИНТЕРВЬЮ 20 октября 16:29 (UTC+04), Культура 656
Стартовала регистрация на четвертую волну проекта She’s Next (R) 20 октября 16:18 (UTC+04), Экономика 596
Создан Гянджинский мемориальный комплекс 20 октября 16:14 (UTC+04), Официальная хроника 580
Назван главный вызов в управлении рисками 20 октября 16:11 (UTC+04), Экономика 3 562
В Азербайджане создан Карабахский национальный парк - Распоряжение 20 октября 16:08 (UTC+04), Официальная хроника 6 691
Гюльнара Халилова представила национальные традиции Азербайджана на Bursa Fashion Week - ФОТО 20 октября 16:01 (UTC+04), Культура 758
Стала известна причина массового отравления в школе в Сумгайыте 20 октября 15:44 (UTC+04), Общество 706
В Азербайджане ИИ тестируют в сфере финансового мониторинга 20 октября 15:40 (UTC+04), Экономика 572
Отношения с Израилем - Турции было можно, Азербайджану нельзя? 20 октября 15:35 (UTC+04), Политика 6 979
В Баку запустят бесплатные автобусы на матч "Сабах" - "Боруссия" 20 октября 15:29 (UTC+04), Общество 1 204
В некоторых районах Азербайджана выпадет снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 20 октября 15:25 (UTC+04), Общество 708
Xəyal etdi, inandı, qazandı — “Sürətlə Yeni Mövsümə” lotereyasının "Changan Q07" qalibi danışdı - VİDEO 20 октября 15:15 (UTC+04), Azərbaycanca 575
В известном доме торжеств в Баку выявили нарушения 20 октября 15:13 (UTC+04), Общество 656
В ГНС Азербайджана создан комитет по управлению рисками ИИ 20 октября 15:09 (UTC+04), Экономика 3 629
Впервые в азербайджанском автоблогинге: англоязычный проект bakustyle выходит на уровень немецкого тюнинг-ателье MANHART Performance - ФОТО (R) 20 октября 15:00 (UTC+04), Экономика 1 215
Сахиба Гафарова и Садыр Жапаров обсудили перспективы развития сотрудничества - ФОТО 20 октября 14:57 (UTC+04), Политика 6 382
Bu gün paytaxtda pulsuz avtobuslar işləyəcək 20 октября 14:56 (UTC+04), Azərbaycanca 629
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