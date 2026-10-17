Во Франции продолжаются акции протеста

Во Франции продолжаются массовые протесты против роста стоимости жизни, повышения цен на топливо и других социальных проблем. В ряде городов страны произошли столкновения между демонстрантами и полицией.

Как передает Day.Az со ссылкой на BBC, в Париже правоохранительные органы применили против протестующих водометы и слезоточивый газ. Демонстранты, в свою очередь, забрасывали полицейских камнями.

Столкновения начались еще до основной демонстрации и были зафиксированы в нескольких городах Франции.

В Лионе на востоке страны во время протестов произошел пожар в туристическом офисе. По данным AFP и местных СМИ, здание подожгли демонстранты. На опубликованных кадрах видны языки пламени внутри помещения и снаружи, а также разбитые окна.

Местная полиция заявила, что агрессивно настроенные участники беспорядков мешали пожарным безопасно ликвидировать возгорание. Правоохранители предпринимали попытки разогнать эти группы.

Беспорядки также произошли в Марселе. По данным BBC, там было повреждено здание полицейского участка, на улицах возникли возгорания, а полиция применила слезоточивый газ. Кроме того, демонстранты ненадолго проникли в здание городской мэрии.

На кадрах, распространенных AFP, видно, как протестующие пытаются открыть дверь здания. Мэр Марселя Бенуа Пайан заявил, что причиненный ущерб был незначительным.

По данным Министерства внутренних дел Франции, за день по всей стране задержали более 160 человек. В ведомстве также сообщили, что около 33 тысяч человек приняли участие в 140 акциях протеста и демонстрациях.

Среди участников выступлений - представители профсоюзов, молодежь и сторонники движения "желтых жилетов", ранее выступавшего против повышения цен на топливо.

После нескольких недель студенческих протестов недовольство переросло в более масштабную волну социальных выступлений. Министерство внутренних дел Франции обвиняет некоторых демонстрантов в попытках мародерства и нападениях на полицейских.

В то же время некоторые молодые участники протестов в Париже заявили BBC, что выступают за мирные перемены и намерены добиваться изменений в стране.

На фоне продолжающихся беспорядков правоохранительные органы пытаются восстановить порядок в городах Франции.