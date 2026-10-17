https://news.day.az/culture/1867826.html Фильм "44" вызвал у меня огромное чувство гордости за страну и ее героев - легендарный актер Рафиг Азимов Премьера масштабного исторического художественного фильма "44", состоявшаяся в Центре Гейдара Алиева, произвела глубокое впечатление на 87-летнего легендарного актера театра и кино, кавалера ордена "Шохрат", народного артиста Азербайджана Рафига Азимова.

Фильм "44" вызвал у меня огромное чувство гордости за страну и ее героев - легендарный актер Рафиг Азимов

Культура, 17 октября 2026 18:47 (UTC +04:00) 1 077
Фильм "44" вызвал у меня огромное чувство гордости за страну и ее героев

Премьера масштабного исторического художественного фильма "44", состоявшаяся в Центре Гейдара Алиева, произвела глубокое впечатление на 87-летнего легендарного актера театра и кино, кавалера ордена "Шохрат", народного артиста Азербайджана Рафига Азимова.

Как передает Day.Az, в интервью Trend он поделился своими эмоциями от просмотра картины, отметив мужество азербайджанских воинов и высокий профессионализм творческой команды.

Фильм "44", который вышел в прокат в кинотеатрах страны с 15 октября, представляет собой художественную летопись исторической Победы азербайджанского народа. Проект посвящен героизму азербайджанского народа в период 44-дневной Отечественной войны и направлен на сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодого поколения.

"Я смотрел фильм с огромной любовью и испытал невероятные эмоции - огромное чувство гордости за страну и ее героев. События, показанные на экране, позволили зрителям вновь пережить драматические моменты 44-дневной Отечественной войны, ощутить силу духа азербайджанских военнослужащих и осознать масштаб их подвигов. Эта картина действительно, в самом полном смысле этого слова, вызвала у каждого человека, в том числе и у меня, огромное чувство гордости, отразила славный путь к освобождению наших земель, к Победе. Светлая память шехидам", - сказал Рафиг Азимов.

Актер признался, что особенно сильное впечатление на него произвели сцены боевых столкновений и восхождения азербайджанских воинов по отвесным скалам и горным склонам города Шуша. По его словам, мужество бойцов, которые, преодолевая смертельную опасность, шли вперед, вызывает глубокое восхищение.

"Когда видишь, как наши героические шехиды поднимаются по отвесным шушинским скалам и горам, испытываешь невероятные чувства и эмоции. Я смотрел на них и думал: "Боже мой, посмотри, какая сила, какое мужество!" Без малейшего страха они совершали подвиги в этой тяжелой войне", - поделился впечатлениями народный артист.

Он добавил, что отдельные эпизоды картины буквально заставляли его замирать от переживаний. Сцены перестрелок, самопожертвования азербайджанских бойцов, их продвижения по сложнейшей горной местности вызвали восхищение.

Рафиг Азимов выразил искреннюю благодарность всей творческой команде во главе с Анаром Алакбаровым, создавшей фильм, подчеркнув важность подобных кинопроектов для сохранения исторической памяти и осмысления событий войны.

Говоря о профессиональной составляющей картины, актер высоко оценил работу режиссера и исполнителей ролей. По его словам, фильм стал еще одним подтверждением того, что Азербайджан обладает талантливыми представителями искусства. Особое внимание он обратил на актерские работы Гурбана Исмайлова, Мехрибан Зеки и Ибрагима Чингиза, сыгравшего одного из героев-командиров.

"В фильме были молодые актеры, которых я раньше не знал, но, увидев их игру, был восхищен их профессионализмом. Я еще раз радуюсь тому, что наш народ действительно талантлив. Особенно меня тронуло, когда после премьеры на сцену были приглашены матери шехидов, воспитавшие героических сыновей. Их выступления, полные боли утраты, но также полные гордости и достоинства, и реакция зрителей, встречавших матерей шехидов аплодисментами, стали одними из самых эмоциональных моментов вечера. Их стойкость и сила духа заслуживают глубочайшего уважения. Память о героях, отдавших жизнь за Родину, навсегда останется в сердцах народа. Всем советую обязательно посмотреть этот фильм, который отражает героическую летопись нашего народа и войдет в кинематографическую историю Азербайджана", - добавил народный артист.

Напомним, что художественный фильм "44" является одним из крупнейших кинематографических проектов последних лет в Азербайджане с точки зрения масштабов производства, числа привлеченных специалистов, географии съемок, объема использованных современных технических ресурсов и привлечения международных специалистов из около пятнадцати стран. При создании визуальных и звуковых решений использовались самые передовые технологии, проведена работа на мировых студиях.

Картина создана при поддержке министерства культуры Азербайджана, Агентства кино (ARKA) и Бакинского медиа-центра.

Художественный руководитель фильма - Анар Алакбаров, режиссеры-постановщики - Исмаил Сафарали и Максим Сметана, авторы сценария - Анар Алакбаров и Исмаил Иман, продюсер - Орман Алиев, оператор-постановщик - Александр Поздняков, режиссер монтажа - Эльшад Рахимов, композитор - Руслан Агабабаев, звукорежиссер - Теймур Керимов.

В целях международного продвижения художественного фильма "44" в дальнейшем планируются его показы за рубежом, а также участие в международных кинофестивалях.

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Израиль и Ливан проведут переговоры в США 20 октября 18:45 (UTC+04), В мире 654
Во Франции почти 150 участников беспорядков получили тюремные сроки - ВИДЕО 20 октября 18:42 (UTC+04), В мире 642
Названы дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса 20 октября 18:38 (UTC+04), Общество 630
Гражданам Азербайджана рекомендовали воздержаться от поездок во Францию 20 октября 18:35 (UTC+04), Общество 5 525
Клоунада, пантомима, препятствие - история одного азербайджанца в Турции - ФОТО 20 октября 18:27 (UTC+04), Культура 3 485
Европа может сократить импорт СПГ из-за ситуации в Ормузском проливе 20 октября 18:24 (UTC+04), В мире 597
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Национальный музей туркменского ковра в Ашхабаде - ФОТО 20 октября 18:19 (UTC+04), Официальная хроника 7 220
Двор, который дети придумали заново: как ЮАМЕТ проектирует пространство для игры - ФОТО 20 октября 18:16 (UTC+04), Общество 3 343
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии международной выставки искусств MAMA «Мать-природа» в Ашхабаде - ФОТО 20 октября 18:02 (UTC+04), Официальная хроника 4 955
Саммит в Баку усилил позиции Азербайджана в азиатской дипломатии - Айгерим Жампетова для Day.Az 20 октября 17:55 (UTC+04), Политика 4 864
В Азербайджане планируют упростить трудоустройство иностранцев в агропарках 20 октября 17:40 (UTC+04), Общество 653
Стали известны сроки восстановления поставок СПГ через Ормуз 20 октября 17:37 (UTC+04), В мире 616
Назначены дополнительные поезда по маршруту Баку - Агстафа - Баку - ФОТО 20 октября 17:34 (UTC+04), Общество 634
В Азербайджане работают над обеспечением безопасного применения ИИ 20 октября 17:31 (UTC+04), Наука и технологии 3 355
"Голос флейты" - вечер азербайджанской и турецкой музыки - ФОТО 20 октября 17:26 (UTC+04), Культура 604
Обнародованы данные о запасах золота SOFAZ 20 октября 17:20 (UTC+04), Экономика 675
ИИ-агенты ускоряют выявление финансовых рисков 20 октября 17:10 (UTC+04), Экономика 3 467
Азербайджан поборется за "Оскар": назван фильм, который представит страну на мировой кинопремии 20 октября 17:03 (UTC+04), Культура 1 503
AZCON работает над формированием единой комплаенс-культуры 20 октября 16:58 (UTC+04), Экономика 3 431
Азербайджан и США обсудили новые проекты в сфере ИИ 20 октября 16:55 (UTC+04), Экономика 3 411
День города Зангилан отмечен серией праздничных мероприятий 20 октября 16:52 (UTC+04), Общество 3 345
В Зангилане нарастили производство "зеленой энергии" - ФОТО 20 октября 16:43 (UTC+04), Экономика 3 461
Утвержден меморандум в связи с Климатической неделей-4 и 30-м заседанием Комитета по адаптации 20 октября 16:39 (UTC+04), Официальная хроника 567
Прошел День высокопоставленного наблюдателя в рамках учений "Встреча соколов-2026" - ФОТО - ВИДЕО 20 октября 16:36 (UTC+04), Политика 587
Джаваншир Гулиев о музыке художественного фильма "44": Можем показать всему миру… - ИНТЕРВЬЮ 20 октября 16:29 (UTC+04), Культура 654
Стартовала регистрация на четвертую волну проекта She’s Next (R) 20 октября 16:18 (UTC+04), Экономика 591
Создан Гянджинский мемориальный комплекс 20 октября 16:14 (UTC+04), Официальная хроника 578
Назван главный вызов в управлении рисками 20 октября 16:11 (UTC+04), Экономика 3 558
В Азербайджане создан Карабахский национальный парк - Распоряжение 20 октября 16:08 (UTC+04), Официальная хроника 6 690
Гюльнара Халилова представила национальные традиции Азербайджана на Bursa Fashion Week - ФОТО 20 октября 16:01 (UTC+04), Культура 756
Стала известна причина массового отравления в школе в Сумгайыте 20 октября 15:44 (UTC+04), Общество 705
В Азербайджане ИИ тестируют в сфере финансового мониторинга 20 октября 15:40 (UTC+04), Экономика 566
Отношения с Израилем - Турции было можно, Азербайджану нельзя? 20 октября 15:35 (UTC+04), Политика 6 974
В Баку запустят бесплатные автобусы на матч "Сабах" - "Боруссия" 20 октября 15:29 (UTC+04), Общество 1 203
В некоторых районах Азербайджана выпадет снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 20 октября 15:25 (UTC+04), Общество 706
Xəyal etdi, inandı, qazandı — “Sürətlə Yeni Mövsümə” lotereyasının "Changan Q07" qalibi danışdı - VİDEO 20 октября 15:15 (UTC+04), Azərbaycanca 570
В известном доме торжеств в Баку выявили нарушения 20 октября 15:13 (UTC+04), Общество 653
В ГНС Азербайджана создан комитет по управлению рисками ИИ 20 октября 15:09 (UTC+04), Экономика 3 625
Впервые в азербайджанском автоблогинге: англоязычный проект bakustyle выходит на уровень немецкого тюнинг-ателье MANHART Performance - ФОТО (R) 20 октября 15:00 (UTC+04), Экономика 1 210
Сахиба Гафарова и Садыр Жапаров обсудили перспективы развития сотрудничества - ФОТО 20 октября 14:57 (UTC+04), Политика 6 378
Bu gün paytaxtda pulsuz avtobuslar işləyəcək 20 октября 14:56 (UTC+04), Azərbaycanca 622
Азербайджан изучает перспективы производства зеленого топлива 20 октября 14:54 (UTC+04), Экономика 3 687
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