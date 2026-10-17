Фильм "44" вызвал у меня огромное чувство гордости за страну и ее героев - легендарный актер Рафиг Азимов

Премьера масштабного исторического художественного фильма "44", состоявшаяся в Центре Гейдара Алиева, произвела глубокое впечатление на 87-летнего легендарного актера театра и кино, кавалера ордена "Шохрат", народного артиста Азербайджана Рафига Азимова.

Как передает Day.Az, в интервью Trend он поделился своими эмоциями от просмотра картины, отметив мужество азербайджанских воинов и высокий профессионализм творческой команды.

Фильм "44", который вышел в прокат в кинотеатрах страны с 15 октября, представляет собой художественную летопись исторической Победы азербайджанского народа. Проект посвящен героизму азербайджанского народа в период 44-дневной Отечественной войны и направлен на сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодого поколения.

"Я смотрел фильм с огромной любовью и испытал невероятные эмоции - огромное чувство гордости за страну и ее героев. События, показанные на экране, позволили зрителям вновь пережить драматические моменты 44-дневной Отечественной войны, ощутить силу духа азербайджанских военнослужащих и осознать масштаб их подвигов. Эта картина действительно, в самом полном смысле этого слова, вызвала у каждого человека, в том числе и у меня, огромное чувство гордости, отразила славный путь к освобождению наших земель, к Победе. Светлая память шехидам", - сказал Рафиг Азимов.

Актер признался, что особенно сильное впечатление на него произвели сцены боевых столкновений и восхождения азербайджанских воинов по отвесным скалам и горным склонам города Шуша. По его словам, мужество бойцов, которые, преодолевая смертельную опасность, шли вперед, вызывает глубокое восхищение.

"Когда видишь, как наши героические шехиды поднимаются по отвесным шушинским скалам и горам, испытываешь невероятные чувства и эмоции. Я смотрел на них и думал: "Боже мой, посмотри, какая сила, какое мужество!" Без малейшего страха они совершали подвиги в этой тяжелой войне", - поделился впечатлениями народный артист.

Он добавил, что отдельные эпизоды картины буквально заставляли его замирать от переживаний. Сцены перестрелок, самопожертвования азербайджанских бойцов, их продвижения по сложнейшей горной местности вызвали восхищение.

Рафиг Азимов выразил искреннюю благодарность всей творческой команде во главе с Анаром Алакбаровым, создавшей фильм, подчеркнув важность подобных кинопроектов для сохранения исторической памяти и осмысления событий войны.

Говоря о профессиональной составляющей картины, актер высоко оценил работу режиссера и исполнителей ролей. По его словам, фильм стал еще одним подтверждением того, что Азербайджан обладает талантливыми представителями искусства. Особое внимание он обратил на актерские работы Гурбана Исмайлова, Мехрибан Зеки и Ибрагима Чингиза, сыгравшего одного из героев-командиров.

"В фильме были молодые актеры, которых я раньше не знал, но, увидев их игру, был восхищен их профессионализмом. Я еще раз радуюсь тому, что наш народ действительно талантлив. Особенно меня тронуло, когда после премьеры на сцену были приглашены матери шехидов, воспитавшие героических сыновей. Их выступления, полные боли утраты, но также полные гордости и достоинства, и реакция зрителей, встречавших матерей шехидов аплодисментами, стали одними из самых эмоциональных моментов вечера. Их стойкость и сила духа заслуживают глубочайшего уважения. Память о героях, отдавших жизнь за Родину, навсегда останется в сердцах народа. Всем советую обязательно посмотреть этот фильм, который отражает героическую летопись нашего народа и войдет в кинематографическую историю Азербайджана", - добавил народный артист.

Напомним, что художественный фильм "44" является одним из крупнейших кинематографических проектов последних лет в Азербайджане с точки зрения масштабов производства, числа привлеченных специалистов, географии съемок, объема использованных современных технических ресурсов и привлечения международных специалистов из около пятнадцати стран. При создании визуальных и звуковых решений использовались самые передовые технологии, проведена работа на мировых студиях.

Картина создана при поддержке министерства культуры Азербайджана, Агентства кино (ARKA) и Бакинского медиа-центра.

Художественный руководитель фильма - Анар Алакбаров, режиссеры-постановщики - Исмаил Сафарали и Максим Сметана, авторы сценария - Анар Алакбаров и Исмаил Иман, продюсер - Орман Алиев, оператор-постановщик - Александр Поздняков, режиссер монтажа - Эльшад Рахимов, композитор - Руслан Агабабаев, звукорежиссер - Теймур Керимов.

В целях международного продвижения художественного фильма "44" в дальнейшем планируются его показы за рубежом, а также участие в международных кинофестивалях.