https://news.day.az/world/1867829.html Танкер с СПГ подвергся атаке у берегов Йемена Танкер, перевозящий сжиженный природный газ (СПГ), подвергся нападению в 140 морских милях к юго-востоку от города Аль-Мукалла у побережья Йемена. Как сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO), к судну приблизилась небольшая лодка с семью неизвестными на борту, передает Day.Az.
Танкер с СПГ подвергся атаке у берегов Йемена
Танкер, перевозящий сжиженный природный газ (СПГ), подвергся нападению в 140 морских милях к юго-востоку от города Аль-Мукалла у побережья Йемена.
Как сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO), к судну приблизилась небольшая лодка с семью неизвестными на борту, передает Day.Az. Находившиеся в ней люди открыли огонь по танкеру.
После предупредительных выстрелов вооруженной охраны судна нападавшие отступили.
Информация о пострадавших и повреждениях не поступала. Обстоятельства инцидента расследуются.
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