Танкер с СПГ подвергся атаке у берегов Йемена

Танкер, перевозящий сжиженный природный газ (СПГ), подвергся нападению в 140 морских милях к юго-востоку от города Аль-Мукалла у побережья Йемена.

Как сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO), к судну приблизилась небольшая лодка с семью неизвестными на борту, передает Day.Az. Находившиеся в ней люди открыли огонь по танкеру.

После предупредительных выстрелов вооруженной охраны судна нападавшие отступили.

Информация о пострадавших и повреждениях не поступала. Обстоятельства инцидента расследуются.