В Иране заявили, от чего зависит открытие Ормузского пролива

Открытие Ормузского пролива и восстановление обычного морского сообщения в течение семи дней зависят от решения США.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС).

"Через Катар мы передали конкретный семидневный план и заявили, что при наличии необходимых условий пролив может быть открыт, а обычное морское сообщение - восстановлено в течение семи дней. Сейчас выбор за США", - приводит его слова.

По словам Арагчи, "несмотря на военную агрессию, Тегеран по-прежнему готов к диалогу и урегулированию конфликта".