https://news.day.az/world/1867836.html В Иране заявили, от чего зависит открытие Ормузского пролива Открытие Ормузского пролива и восстановление обычного морского сообщения в течение семи дней зависят от решения США. Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС).

В Иране заявили, от чего зависит открытие Ормузского пролива

В мире, 17 октября 2026 20:16 (UTC +04:00) 1 059
В Иране заявили, от чего зависит открытие Ормузского пролива

Открытие Ормузского пролива и восстановление обычного морского сообщения в течение семи дней зависят от решения США.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС).

"Через Катар мы передали конкретный семидневный план и заявили, что при наличии необходимых условий пролив может быть открыт, а обычное морское сообщение - восстановлено в течение семи дней. Сейчас выбор за США", - приводит его слова.

По словам Арагчи, "несмотря на военную агрессию, Тегеран по-прежнему готов к диалогу и урегулированию конфликта".

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#ИРАН #ОРМУЗСКИЙ ПРОЛИВ
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ИИ-агенты ускоряют выявление финансовых рисков 20 октября 17:10 (UTC+04), Экономика 3 701
Азербайджан поборется за "Оскар": назван фильм, который представит страну на мировой кинопремии 20 октября 17:03 (UTC+04), Культура 1 639
AZCON работает над формированием единой комплаенс-культуры 20 октября 16:58 (UTC+04), Экономика 3 658
Азербайджан и США обсудили новые проекты в сфере ИИ 20 октября 16:55 (UTC+04), Экономика 3 638
День города Зангилан отмечен серией праздничных мероприятий 20 октября 16:52 (UTC+04), Общество 3 526
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Утвержден меморандум в связи с Климатической неделей-4 и 30-м заседанием Комитета по адаптации 20 октября 16:39 (UTC+04), Официальная хроника 588
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Джаваншир Гулиев о музыке художественного фильма "44": Можем показать всему миру… - ИНТЕРВЬЮ 20 октября 16:29 (UTC+04), Культура 684
Стартовала регистрация на четвертую волну проекта She’s Next (R) 20 октября 16:18 (UTC+04), Экономика 659
Создан Гянджинский мемориальный комплекс 20 октября 16:14 (UTC+04), Официальная хроника 597
Назван главный вызов в управлении рисками 20 октября 16:11 (UTC+04), Экономика 3 782
В Азербайджане создан Карабахский национальный парк - Распоряжение 20 октября 16:08 (UTC+04), Официальная хроника 6 717
Гюльнара Халилова представила национальные традиции Азербайджана на Bursa Fashion Week - ФОТО 20 октября 16:01 (UTC+04), Культура 779
Стала известна причина массового отравления в школе в Сумгайыте 20 октября 15:44 (UTC+04), Общество 731
В Азербайджане ИИ тестируют в сфере финансового мониторинга 20 октября 15:40 (UTC+04), Экономика 636
Отношения с Израилем - Турции было можно, Азербайджану нельзя? 20 октября 15:35 (UTC+04), Политика 7 051
В Баку запустят бесплатные автобусы на матч "Сабах" - "Боруссия" 20 октября 15:29 (UTC+04), Общество 1 229
В некоторых районах Азербайджана выпадет снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 20 октября 15:25 (UTC+04), Общество 728
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