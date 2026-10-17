Сборная Азербайджана выиграла 8 медалей на старте Кубка Азии по дзюдо - ФОТО

В казахстанском городе Актау стартовал открытый Кубок Азии по дзюдо, где азербайджанские дзюдоисты в первый день выиграли 8 медалей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, в первый день соревнований представители страны завоевали 4 серебряных и 4 бронзовых медалей.

Назим Талыбов (66 кг), Кямран Сулейманов (73 кг), Фарида Мирзоева (52 кг) и Ульвия Байрамова (57 кг) дошли до финала и стали серебряными призерами турнира.

Рашад Йелкиев (66 кг), Нариман Мирзоев и Руфат Шовлатов (оба - 73 кг), а также Гюльнара Байрамова (57 кг) завоевали бронзовые медали.

Отметим, что в двухдневном открытом Кубке Азии принимают участие 182 спортсмена из семи стран.