https://news.day.az/world/1867854.html Тирана на пятый день столкновений протестующих с полицией - ВИДЕО В столице Албании Тиране продолжаются столкновения протестующих с полицией. Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, за первые четыре дня протестов полиция задержала более 500 человек. По официальным данным, ранения получили 120 сотрудников правоохранительных органов и 45 протестующих.
Тирана на пятый день столкновений протестующих с полицией - ВИДЕО
В столице Албании Тиране продолжаются столкновения протестующих с полицией.
Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, за первые четыре дня протестов полиция задержала более 500 человек. По официальным данным, ранения получили 120 сотрудников правоохранительных органов и 45 протестующих.
При этом, как отмечает Reuters, реальное число пострадавших среди демонстрантов, вероятно, выше.
По данным AFP, полиция применяла резиновые пули. Молодые волонтеры, оказывающие первую помощь пострадавшим, сообщили, что помогали людям с травмами головы, глаз и ног, которые, предположительно, были получены в результате попадания таких пуль.
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