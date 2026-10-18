Тирана на пятый день столкновений протестующих с полицией - ВИДЕО

В столице Албании Тиране продолжаются столкновения протестующих с полицией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, за первые четыре дня протестов полиция задержала более 500 человек. По официальным данным, ранения получили 120 сотрудников правоохранительных органов и 45 протестующих.

При этом, как отмечает Reuters, реальное число пострадавших среди демонстрантов, вероятно, выше.

По данным AFP, полиция применяла резиновые пули. Молодые волонтеры, оказывающие первую помощь пострадавшим, сообщили, что помогали людям с травмами головы, глаз и ног, которые, предположительно, были получены в результате попадания таких пуль.