В Баку будет представлено легендарное танцевальное чудо грузинского балета "Сухишвили"

Во Дворце Гейдара Алиева, 23 ноября в 20.00, будет представлено легендарное танцевальное чудо Грузинского национального балета "Сухишвили", покорившее мир своей невероятной энергетикой, виртуозностью и самобытностью, говорится в сообщении AZKONSERT.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, грузинский национальный балет "Сухишвили" уже 80 лет восхищает зрителей по всему миру, покоряя самые престижные сцены своими впечатляющими выступлениями, неповторимой энергией и высочайшим исполнительским мастерством. За десятилетия ансамбль стал настоящим символом грузинского танцевального искусства, прославляя национальные традиции и демонстрируя богатство культурного наследия Грузии.

География гастролей коллектива охватывает США, Японию, Францию, Австралию и десятки других городов и стран. На протяжении многих лет "Сухишвили" неизменно вызывает восторг публики, превращая каждое выступление в яркое и незабываемое зрелище.

Секрет международного успеха ансамбля - в гармоничном сочетании самобытной грузинской хореографии, стремительного темпа, невероятной пластики, виртуозных прыжков и захватывающей сценической динамики. Каждое движение артистов наполнено силой, темпераментом и национальным колоритом, а отточенная техника и синхронность исполнения подчеркивают высокий профессионализм танцоров.

Бережно сохраняя многовековые традиции грузинского танца и одновременно открывая новые художественные возможности, "Сухишвили" сумел завоевать признание международной публики и стать одним из самых известных и востребованных танцевальных коллективов мира.

Для приобретения билетов https://iticket.az/events/concerts/sukhishvili-georgian-national-ballet