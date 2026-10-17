Объявлена дата проведения церемонии награждения IV Международного фестиваля мобильного кино CINEMO

20 октября состоится церемония награждения победителей IV Международного фестиваля мобильных фильмов CINEMO, говорится в сообщении основателя и директора фестиваля, актера Руслана Сабирли. Мероприятие пройдет в Киноцентре "Низами".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, фестиваль, организованный SBRLY под слоганом "Не страдай - на телефон снимай!" (Fikir çəkmə - telefona çək!, Don't moan - shoot on phone!), проводится при поддержке Министерства культуры Азербайджана и Агентства кино (ARKA).

Напомним, что на фестивале предусмотрены международные и национальные номинации:

Международные: лучший полнометражный фильм, лучший короткометражный фильм, лучший фильм, созданный с использованием искусственного интеллекта, лучший документальный фильм, лучший экспериментальный фильм, лучший вертикальный фильм, лучший студенческий фильм, лучший социальный ролик, лучший музыкальный ролик, лучший видеоблог.

лучший полнометражный фильм, лучший короткометражный фильм, лучший фильм, созданный с использованием искусственного интеллекта, лучший документальный фильм, лучший экспериментальный фильм, лучший вертикальный фильм, лучший студенческий фильм, лучший социальный ролик, лучший музыкальный ролик, лучший видеоблог. Национальные (только для Азербайджана): лучший короткометражный фильм, лучший фильм, созданный с использованием искусственного интеллекта, лучший документальный фильм, лучший экспериментальный фильм, лучший вертикальный фильм, лучший студенческий фильм, лучший социальный ролик, лучший музыкальный ролик, лучший видеоблог.

Подробную информацию об условиях участия в фестивале, требованиях к фильмам, призовом фонде и других вопросах - по ссылке www.cinemoff.com.

По всем возникающим вопросам можно обращаться на электронный адрес фестиваля и через его страницы в соцсетях:

Email: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/cinemoff

Instagram: https://www.instagram.com/cinemoff/

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