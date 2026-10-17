https://news.day.az/culture/1867848.html Объявлена дата проведения церемонии награждения IV Международного фестиваля мобильного кино CINEMO 20 октября состоится церемония награждения победителей IV Международного фестиваля мобильных фильмов CINEMO, говорится в сообщении основателя и директора фестиваля, актера Руслана Сабирли. Мероприятие пройдет в Киноцентре "Низами".

Объявлена дата проведения церемонии награждения IV Международного фестиваля мобильного кино CINEMO

Культура, 17 октября 2026 22:24 (UTC +04:00) 918
Объявлена дата проведения церемонии награждения IV Международного фестиваля мобильного кино CINEMO

20 октября состоится церемония награждения победителей IV Международного фестиваля мобильных фильмов CINEMO, говорится в сообщении основателя и директора фестиваля, актера Руслана Сабирли. Мероприятие пройдет в Киноцентре "Низами".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, фестиваль, организованный SBRLY под слоганом "Не страдай - на телефон снимай!" (Fikir çəkmə - telefona çək!, Don't moan - shoot on phone!), проводится при поддержке Министерства культуры Азербайджана и Агентства кино (ARKA).

Напомним, что на фестивале предусмотрены международные и национальные номинации:

  • Международные: лучший полнометражный фильм, лучший короткометражный фильм, лучший фильм, созданный с использованием искусственного интеллекта, лучший документальный фильм, лучший экспериментальный фильм, лучший вертикальный фильм, лучший студенческий фильм, лучший социальный ролик, лучший музыкальный ролик, лучший видеоблог.
  • Национальные (только для Азербайджана): лучший короткометражный фильм, лучший фильм, созданный с использованием искусственного интеллекта, лучший документальный фильм, лучший экспериментальный фильм, лучший вертикальный фильм, лучший студенческий фильм, лучший социальный ролик, лучший музыкальный ролик, лучший видеоблог.

Подробную информацию об условиях участия в фестивале, требованиях к фильмам, призовом фонде и других вопросах - по ссылке www.cinemoff.com.

По всем возникающим вопросам можно обращаться на электронный адрес фестиваля и через его страницы в соцсетях:

Email: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/cinemoff
Instagram: https://www.instagram.com/cinemoff/

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Европа может сократить импорт СПГ из-за ситуации в Ормузском проливе 20 октября 18:24 (UTC+04), В мире 714
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Национальный музей туркменского ковра в Ашхабаде - ФОТО 20 октября 18:19 (UTC+04), Официальная хроника 7 269
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Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии международной выставки искусств MAMA «Мать-природа» в Ашхабаде - ФОТО 20 октября 18:02 (UTC+04), Официальная хроника 4 983
Саммит в Баку усилил позиции Азербайджана в азиатской дипломатии - Айгерим Жампетова для Day.Az 20 октября 17:55 (UTC+04), Политика 4 985
В Азербайджане планируют упростить трудоустройство иностранцев в агропарках 20 октября 17:40 (UTC+04), Общество 684
Стали известны сроки восстановления поставок СПГ через Ормуз 20 октября 17:37 (UTC+04), В мире 743
Назначены дополнительные поезда по маршруту Баку - Агстафа - Баку - ФОТО 20 октября 17:34 (UTC+04), Общество 663
В Азербайджане работают над обеспечением безопасного применения ИИ 20 октября 17:31 (UTC+04), Наука и технологии 3 673
"Голос флейты" - вечер азербайджанской и турецкой музыки - ФОТО 20 октября 17:26 (UTC+04), Культура 632
Обнародованы данные о запасах золота SOFAZ 20 октября 17:20 (UTC+04), Экономика 791
ИИ-агенты ускоряют выявление финансовых рисков 20 октября 17:10 (UTC+04), Экономика 3 878
Азербайджан поборется за "Оскар": назван фильм, который представит страну на мировой кинопремии 20 октября 17:03 (UTC+04), Культура 1 723
AZCON работает над формированием единой комплаенс-культуры 20 октября 16:58 (UTC+04), Экономика 3 835
Азербайджан и США обсудили новые проекты в сфере ИИ 20 октября 16:55 (UTC+04), Экономика 3 816
День города Зангилан отмечен серией праздничных мероприятий 20 октября 16:52 (UTC+04), Общество 3 662
В Зангилане нарастили производство "зеленой энергии" - ФОТО 20 октября 16:43 (UTC+04), Экономика 3 866
Утвержден меморандум в связи с Климатической неделей-4 и 30-м заседанием Комитета по адаптации 20 октября 16:39 (UTC+04), Официальная хроника 596
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Джаваншир Гулиев о музыке художественного фильма "44": Можем показать всему миру… - ИНТЕРВЬЮ 20 октября 16:29 (UTC+04), Культура 692
Стартовала регистрация на четвертую волну проекта She’s Next (R) 20 октября 16:18 (UTC+04), Экономика 708
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Назван главный вызов в управлении рисками 20 октября 16:11 (UTC+04), Экономика 3 960
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