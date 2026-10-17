Объявлена дата проведения церемонии награждения IV Международного фестиваля мобильного кино CINEMO
20 октября состоится церемония награждения победителей IV Международного фестиваля мобильных фильмов CINEMO, говорится в сообщении основателя и директора фестиваля, актера Руслана Сабирли. Мероприятие пройдет в Киноцентре "Низами".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, фестиваль, организованный SBRLY под слоганом "Не страдай - на телефон снимай!" (Fikir çəkmə - telefona çək!, Don't moan - shoot on phone!), проводится при поддержке Министерства культуры Азербайджана и Агентства кино (ARKA).
Напомним, что на фестивале предусмотрены международные и национальные номинации:
- Международные: лучший полнометражный фильм, лучший короткометражный фильм, лучший фильм, созданный с использованием искусственного интеллекта, лучший документальный фильм, лучший экспериментальный фильм, лучший вертикальный фильм, лучший студенческий фильм, лучший социальный ролик, лучший музыкальный ролик, лучший видеоблог.
- Национальные (только для Азербайджана): лучший короткометражный фильм, лучший фильм, созданный с использованием искусственного интеллекта, лучший документальный фильм, лучший экспериментальный фильм, лучший вертикальный фильм, лучший студенческий фильм, лучший социальный ролик, лучший музыкальный ролик, лучший видеоблог.
Подробную информацию об условиях участия в фестивале, требованиях к фильмам, призовом фонде и других вопросах - по ссылке www.cinemoff.com.
По всем возникающим вопросам можно обращаться на электронный адрес фестиваля и через его страницы в соцсетях:
Email: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/cinemoff
Instagram: https://www.instagram.com/cinemoff/
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