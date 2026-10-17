Санитарка 40 минут избивала пациентку без сознания в больнице в Барде - ВИДЕО

В Центральной районной больнице Барды санитарку Гюльнар Фарзалиеву обвиняют в том, что она на протяжении 40 минут непрерывно избивала беспомощную пациентку, находившуюся без сознания.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, сама Гюльнар Фарзалиева отрицает обвинения.

По ее словам, в больнице к ней предвзято относились. Она утверждает, что за этим стоит заведующий хозяйственной частью медицинского учреждения.

В Центральной районной больнице Барды сообщили, что провели проверку в связи с неэтичным поведением санитарки по отношению к пациентке.

Установлено, что санитарка, работавшая в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, допустила неэтичное поведение и насилие в отношении находившейся на стационарном лечении пациентки, которая была беспомощна и находилась без сознания.

Этот вопрос рассмотрел Медицинский совет учреждения. Учитывая грубое нарушение сотрудницей трудовых обязанностей и правил профессиональной этики, а также ранее примененные к ней дисциплинарные взыскания, трудовой договор с ней был расторгнут с 11 июля 2026 года на основании подпункта "ç" статьи 70 Трудового кодекса Азербайджана.

В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование.