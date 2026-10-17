Два автомобиля столкнулись в Нафталане, есть пострадавшие

В Нафталане два человека пострадали в результате столкновения двух автомобилей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, ДТП произошло на одной из центральных улиц города.

В результате аварии пострадали М. Байрамова и еще один человек. Оба пострадавших были госпитализированы.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

По факту проводится расследование.