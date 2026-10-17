https://news.day.az/society/1867846.html Два автомобиля столкнулись в Нафталане, есть пострадавшие В Нафталане два человека пострадали в результате столкновения двух автомобилей. Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, ДТП произошло на одной из центральных улиц города. В результате аварии пострадали М. Байрамова и еще один человек. Оба пострадавших были госпитализированы. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.
Два автомобиля столкнулись в Нафталане, есть пострадавшие
В Нафталане два человека пострадали в результате столкновения двух автомобилей.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, ДТП произошло на одной из центральных улиц города.
В результате аварии пострадали М. Байрамова и еще один человек. Оба пострадавших были госпитализированы.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции.
По факту проводится расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре