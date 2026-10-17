Одному из протестующих во Франции оторвало руку

В крупнейших городах Франции продолжаются масштабные акции протеста, в ходе которых происходят столкновения.

Как передает Day.Az со ссылкой на французские СМИ, в городе Сент-Этьен на юго-востоке Франции одному из протестующих оторвало руку.

Также сообщается о разграблении десятков магазинов в центре Марселя. Мэр Парижа Грегуар, комментируя эти протесты, решительно осудил причиненный столице ущерб, и в то же время выразил "полную поддержку" участникам проходящей одновременно мирной демонстрации.

"Старшеклассники и другие должны иметь возможность донести свои законные требования", - отметил он.

Ранее мы сообщали, что во Франции продолжают бушевать беспорядки.