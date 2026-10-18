Хроника Победы (18.10.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Молюсь за жизнь и здоровье каждого азербайджанского солдата и офицера - ФОТО

Хроника Победы (18.10.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Молюсь за жизнь и здоровье каждого азербайджанского солдата и офицера - ФОТО
18 октября 2020 года Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей официальной странице в Instagram.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорилось:
"Очередная победа азербайджанской армии! Освобождены от оккупации город Физули и ряд сел в Физулинском районе. Столько лет многие наши сограждане жили с тоской по Родине! Cтолько наших соотечественников мечтали хоть раз вновь увидеть родные края! Сегодня наша армия, освобождая исконно азербайджанские земли, претворяет в жизнь мечты миллионов азербайджанцев. Это торжество справедливости! Потому что это наши родные земли, земли наших предков. Молюсь за жизнь и здоровье каждого азербайджанского солдата и офицера. Пусть Всевышний бережет нашу армию, наш народ, нашу Родину и Президента! Карабах - это Азербайджан!"
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре