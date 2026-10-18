https://news.day.az/officialchronicle/1867449.html Хроника Победы (18.10.2020): Президент Ильхам Алиев объявил о поднятии над древним Худаферинским мостом флага Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО "Вооруженные силы Азербайджана подняли флаг Азербайджана над древним Худаферинским мостом. Да здравствует азербайджанский народ! Карабах - это Азербайджан!" Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев написал 18 октября 2020 года на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter), передает Day.Az.
Хроника Победы (18.10.2020): Президент Ильхам Алиев объявил о поднятии над древним Худаферинским мостом флага Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
"Вооруженные силы Азербайджана подняли флаг Азербайджана над древним Худаферинским мостом. Да здравствует азербайджанский народ! Карабах - это Азербайджан!"
Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев написал 18 октября 2020 года на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter), передает Day.Az.
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