Пожар на военной базе в Канаде привел к жертвам

На военной базе в в восточной части канадской провинции Альберта после "серьезного инцидента" произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на Culture Alberta, министр обороны Дэвид Макгинти сообщил о погибших и раненых в результате инцидента, не предоставив их точное количество и подробности о причинах пожара.

Премьер Канады Марк Карни подтвердил инцидент, также не уточнив подробностей.

Военная база ВВС Уэйнрайт, где произошло возгорание, является одной из самых загруженных баз в Канаде. На ней размещены центр маневренной подготовки и Учебный центр 3-й канадской дивизии. Она также является тренировочной базой для подразделений полевых сил армии, базирующихся в Эдмонтоне.